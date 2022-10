«Scarichi fognari abusivi nel torrente» 

Per ora è solo un sospetto, ma sufficiente a far scattare un accertamento da parte della polizia municipale che nei giorni scorsi ha pattugliato una parte degli argini del Rio Matzeu per capire se vi siano scarichi fognari abusivi che riversano liquami nel torrente. Esplodono le polemiche a Sestu per l’odore nauseabondo che, ormai da tempo, nelle ore più calde della giornata, rende irrespirabile l’aria nell’ultimo tratto di via Giulio Cesare e in via Scipione, le due strade che costeggiano il fiume.

Le proteste

«Ci sono giorni nei quali la puzza è fortissima», racconta una dipendente dell’Ufficio Postale, «tanti anziani che vengono a ritirare la pensione e che, per via delle norme anti Covid, devono attendere fuori il loro turno ci hanno segnalato anche qualche giorno fa che l’aria era irrespirabile. Tanti hanno ipotizzato che fosse colpa delle canne e della vegetazione, visto che l’ultimo tratto di torrente non è stato ripulito». E a guardar bene, sia a monte che a valle dell’abitato, il letto del Rio Matzeu è ancora ricoperto di canne ed erbe acquatiche che rallentano il deflusso dell’acqua. Sulla vicenda, nelle scorse settimane, c’era stata anche una interrogazione in Consiglio comunale della civica “Sestu Domani” con il capogruppo Francesco Serra che aveva rimarcato anche i rischi in caso di nubifragi.

Gli accertamenti

«Abbiamo ricevuto negli ultimi tempi diverse segnalazioni da parte dei cittadini in merito ai cattivi odori provenienti da un tratto interno all’abitato lungo il Rio Matzeu», conferma Roberta Argiolas, assessora all’Ambiente e alla Protezione Civile, «immediatamente sono state allertate le autorità e sono tutt’ora in corso le verifiche. Solo dall’esito di queste sarà possibile identificare la natura del problema per porvi rimedio ed accertare eventuali responsabilità». Per il momento le bocche in Comune restano cucite, ma il sospetto è che alcune abitazioni scarichino direttamente le reti fognarie nel torrente, causando la comparsa della puzza e mettendo anche in pericolo l’incolumità pubblica.