Scappa dopo l’incidente: denunciato 

Ha provocato un incidente in cui sono state coinvolte tre persone, è fuggito nel cuore della notte abbandonando l’auto sulla Provinciale e lasciando all’interno documenti e venti milligrammi di cocaina. Di tutto questo dovrà rispondere Ivano Steri, 44enne di Sanluri, rintracciato poche ore dopo al pronto soccorso di San Gavino dove si era recato a causa dei traumi riportati nell’impatto e denunciato al tribunale di Cagliari.

I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì lungo la strada provinciale 48 nel territorio di Barumini, dove i carabinieri sono intervenuti per lo scontro tra una Grande Punto e la Citroen C4 guidata da un’impiegata quarantacinquenne di Sanluri che rientrava a casa in compagnia dei due figli di 14 e 17 anni. A bordo della Fiat, invece, non c’era nessuno. Mentre i sanitari del 118 accompagnavano i tre in ospedale per accertamenti (i due ragazzi sarebbe usciti illesi mentre per la donna è stato necessario il ricovero) i militari hanno avviato le indagini per capire a chi appartenesse l’auto abbandonata sulla carreggiata.

La perquisizione

All’interno dell’abitacolo c’era il portafogli di Ivano Steri, proprietario del mezzo, ma durante la perquisizione i carabinieri hanno recuperato anche 20 milligrammi di cocaina.

Ieri mattina, mentre proseguivano le indagini sull’auto, Ivano Steri correva in ospedale a causa dei dolori provocati dall’incidente. I medici dell’ospedale di San Gavino hanno così allertato le forze dell’ordine riferendo di quell’uomo che aveva raccontato loro di essere rimasto coinvolto la notte precedente in un sinistro stradale.

Le ipotesi

I motivi per cui Steri potrebbe aver abbandonato la sua Grande Punto sarebbero diversi: di sicuro ad aggravare la situazione dell’uomo c’è il materiale recuperato dai carabinieri durante la perquisizione del veicolo. Oltre al portafogli con i documenti, infatti, a destare l’attenzione dei militari è stato un involucro in cui sono stati trovato 20 milligrammi di sostanza bianca.

Le accuse

L’ipotesi dei carabinieri è dunque che il 44enne abbia assunto sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante dell’utilitaria e che per questo sia fuggito sottraendosi così alle immediate analisi per l’accertamento di eventuali tracce di droga nel sangue. Ora l’uomo, incensurato, dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria di omissione di soccorso e lesioni a causa delle ferite riportate dalla donna 45enne che era al volante della Citroen.

