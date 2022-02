Scappa dalla finestra per sfuggire allo stalker 

L’uomo, come emerso dalla ricostruzione dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo coordinati dal luogotenente Mauro Secci, si è presentato in via Dante: ha citofonato insistentemente ma la donna gli ha detto di andare via. Tutto inutile. Lui ha sfondato a spallate la porta d’ingresso dell’abitazione. La quarantenne è riuscita a scappare dalla finestra ma è stata raggiunta in strada dall’uomo. Intanto una vicina aveva già dato l’allarme al 112 per poi correre in difesa della donna. Il tutto sarebbe accaduto invece nell’indifferenza di chi passava in via Dante. Poi sono arrivati i militari che hanno bloccato il 45enne, arrestato per atti persecutori e denunciato anche per danneggiamento.

La relazione è durata pochi mesi. Lui era troppo geloso e possessivo, così lei l’anno scorso lo ha lasciato. Da quel momento per una quarantenne è iniziato un incubo: l’ex la perseguitava, presentandosi sotto casa e arrivando a dormire in strada per poterla avvicinare la mattina presto. Soltanto qualche settimana fa la vittima ha trovato la forza di chiedere aiuto, con la richiesta di un ammonimento per l’uomo. Non c’è stato il tempo necessario per notificare il provvedimento. Danilo Marcialis, disoccupato di 45 anni, secondo le accuse la scorsa notte ha sfondato la porta della casa della ex, in via Dante. Lei è fuggita dalla finestra, raggiungendo la strada. Qui l’uomo l’ha fermata, e trattenuta con la forza fino all’intervento di una vicina e dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo. Questa la ricostruzione che ha portato l’uomo in carcere su disposizione del pm Alessandro Pili in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

I timori

Ancora una donna dunque vittima di un uomo, soltanto per aver deciso di mettere la parola fine a una relazione diventata impossibile a causa dei comportamenti di lui. Ma la quarantenne ha evitato fino all’ultimo istante di denunciare l’ex nonostante gli episodi che si sono ripetuti: pedinamenti, telefonate e appostamenti. Atti persecutori tali da obbligare la donna a cambiare le sue abitudini di vita, trovando rifugio a casa della madre. Negli ultimi mesi il livello si è alzato e sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Così la donna ha deciso di richiedere l’ammonimento: l’ultimo passaggio prima di arrivare alla denuncia penale. La situazione è però precipitata prima che il provvedimento venisse applicato a Marcialis.

L’irruzione

I precedenti

Ora l’uomo potrà difendersi dalle accuse e fornire la propria versione nell’interrogatorio di garanzia. Salaris in passato era già finito nei guai per una vicenda simile, con un’altra donna, ed era finito in manette. Recentemente è stato arrestato anche per maltrattamenti in famiglia.

