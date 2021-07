Scambio Ronaldo-Icardi? 

Torino. Mauro Icardi sembra pronto a tornare a giocare in Italia. Il 28enne attaccante argentino, ex Inter, sembra non rientrare più nei piani del Paris Saint-Germain, trovando più di un estimatore in Italia. La punta sudamericana, che piacerebbe molto anche alla Roma di Josè Mourinho, avrebbe però scelto, con il consenso della moglie-agente, un’altra destinazione, e cioè la Juventus. A rivelarlo è “L’Equipe”, che in tal senso ipotizza addirittura uno scambio con Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è sempre considerato a Torino un punto interrogativo e la sua partenza, sempre secondo il quotidiano sportivo transalpino, è affatto da escludere. Una voce di mercato che sembra trovare una sponda da un post scritto su Instagram da CR7: «È il giorno della decisione», ha scritto il campione lusitano, senza però specificare l’argomento in questione. Tutto potrebbe però succedere, anche se Max Allegri resta convinto di poter ripartire con il suo asso, Ronaldo, nella manica.

Destini legati

Dunque, tutto dipenderebbe dal futuro di Cristiano Ronaldo a Torino. Per il giornale transalpino «se la Vecchia Signora volesse ingaggiare l’attaccante argentino, la fattibilità dell’operazione dipende dal futuro di CR7 la cui partenza dalla Juventus quest’estate è tutt’altro che scontata».

Il ritiro

Una sola seduta di allenamento intanto ieri per la Juventus. Massimiliano Allegri ha infatti concesso un pomeriggio di riposo a Dybala e compagni, scesi in campo ieri mattina per un lavoro con la palla. Ritmo e intensità stanno aumentando, nonostante il gran caldo di questi giorni, anche se lo staff bianconero non trascura anche qualità, velocità e precisione. Nei passaggi come nei movimenti sul campo. Poche ore di riposo e si torna a sudare già oggi, con una doppia sessione, al mattino e al pomeriggio.

