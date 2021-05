Scambio di referti: «Lei ha un tumore» 

Il referto parlava chiaro: carcinoma infiltrante G3, il tumore al seno più diffuso e aggressivo. Per Laura Piga, 53enne di Sassari, è stato l'inizio di una vicenda assurda che le ha cambiato la vita e risvegliato vecchie paure. In realtà la donna non aveva alcuna patologia. «Si è trattato di un errore del laboratorio (uno scambio di referti) - è stata la giustificazione dei medici - dimentichi tutto». Non è stato possibile dopo quasi sei mesi di angoscia e di incertezza dovute, secondo Laura Piga e la sua legale Cristina Sardu, anche alla mancanza di chiarezza e sensibilità. «È a tutti gli effetti un danno medico - chiarisce l’avvocata Sardu – Laura ha vissuto la prospettiva di un intervento mutilante, è piombata in un baratro e ha avuto bisogno di essere aiutata».

L’incubo

La vicenda è iniziata nel maggio del 2019 quando la donna si è rivolta all'Ospedale Oncologico di Cagliari per un banale intervento al seno. «In quella struttura mi sono trovata benissimo - racconta - Il problema è sorto dopo, quando mi hanno detto che avevano scoperto un tumore e che dovevo essere subito operata». È stata anche messa in lista d’attesa. Lei ha risposto che comunque avrebbe preso contatto con I’Istituto Europeo dei tumori a Milano. «Intanto sono stata sottoposta a tutte le analisi ma non è emerso nulla. Forse lo abbiamo preso in tempo – hanno ipotizzato i medici – Nel precedente intervento potremmo aver eliminato tutte le cellule malate». Gli specialisti dello Ieo, però, hanno chiesto nuove analisi: una Pet e l’esame biologico. «Il risultato di quest'ultimo tardava ad arrivare e l'ansia cresceva. Mi hanno chiamato dall'Oncologico e mi hanno detto: festeggi, lei non ha alcun tumore».

La vicenda però presentava alcune stranezze e non poteva lasciare tranquilla Laura. Sempre in contatto con lo IEO sono stati richiesti all'Oncologico i vetrini con i tessuti analizzati, e alla fine per fugare ogni dubbio, l’analisi del Dna per verificare che non ci fossero stati altri scambi. «All’Oncologico mi hanno risposto che se ne sarebbero stati fatti carico – racconta ancora – e hanno chiamato il laboratorio di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera del Brotzu». Avere i vetrini però si è rivelato un nuovo problema. E ancora di più ottenere il responso dell'esame del Dna. «Non mi rispondevano, io non potevo fare accertamenti. Sono passati mesi, mentre nella mia testa pensavo di tutto».

L’ospedale

L'assicurazione dell’ospedale ha fatto sapere, informalmente, che non ci sarà alcun riconoscimento del danno. Ora è pronta una causa civile. L'azienda ospedaliera, contattata, non ha voluto commentare la vicenda dal punto di vista legale. «Solitamente in questi casi attiviamo i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. - ha però fatto sapere - Il paziente viene preso in carico e non viene lasciato solo. Ci dispiace per quanto accaduto>.

