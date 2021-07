«Scaleremo il Pan di Zucchero» 

Quello tra il diabete e il faraglione di Pan di Zucchero è un accostamento simbolico, quasi un ossimoro, ma è proprio per questo che gli ideatori dell’evento che si svolgerà questa mattina a Masua hanno scelto quel sito. Otto persone diabetiche di età compresa tra i 20 e i 65 anni, accompagnate da tre guide, percorreranno la ferrata del faraglione fino a raggiungerne la vetta. I messaggi da lanciare? Non solo il superamento dei propri limiti, ma la necessità di sottolineare che l’attività fisica è fondamentale e terapeutica per chi è affetto da certe patologie e il bisogno di dar forma, attraverso un’impegnativa arrampicata che richiede equilibrio e attenzione, all’impresa quotidiana che un diabetico compie per convivere con una malattia invisibile, tra cali e picchi.

Il programma

Il progetto, ideato da Diabete Sulcis Iglesiente e realizzato col patrocinio del Comune di Iglesias, della Fondazione di Sardegna, dell’Associazione Atleti Diabetici (Aniad) e della Rete Sarda Diabete, scatterà alle 7 del mattino nella spiaggia di Masua, dove gli otto protagonisti, dopo il controllo glicemico, riceveranno l’attrezzatura e le indicazioni necessarie per percorrere la ferrata. Vi arriveranno in gommone con lo skipper Matteo Galzerino, che avrà l’ultima parola su eventuali condizioni meteo-marine avverse. La scalata inizierà alle 8, l’arrivo sul pianoro è previsto per le 9.45, la discesa alle 10.15 e, alle 11.30, a Masua, il briefing.

Patologie e sport

«Da una diagnosi di diabete di tipo1 non si sa cosa aspettarsi, l’incertezza investe tutta la famiglia. Occorrono le giuste informazioni affinché si sviluppino consapevolezza, competenza e accettazione. Solo con la collaborazione condivisa tra operatori, pazienti e istituzioni noi diabetici superiamo il faraglione e ci sentiamo integrati e inclusi nella società», spiegano Riccardo Trentin, presidente di Rete Sarda Diabete e Alessandra Corona, responsabile dell’area di Iglesias della Diabete Sulcis Iglesiente, entrambi tra gli otto scalatori. «La malattia non si sceglie, bisogna conviverci e in Sardegna e nel Sulcis c’è la più alta incidenza al mondo di diabete di tipo1. Lo sport è terapia nel diabete di tipo2, è un farmaco Green, economicamente sostenibile, non inquina ed è amato». L’importanza dello sport viene sottolineata anche dal responsabile scientifico Carlo Murru: «Lo testimoniavano, già dall’Ottocento, gli studi dei medici dell’epoca. Ora è necessario fare rete». In sindaco Mauro Usai aggiunge: «Il nostro dovere è sostenere queste attività. Lo sport è salute e la pandemia ci ha aiutato a comprenderlo». Gli fa eco l’assessora alle Politiche Sociali, Angela Scarpa: «Garantisce benessere e integrazione a chi è affetto da patologie croniche. Vogliamo rendere i cittadini più consapevoli».