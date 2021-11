Scaldamuscoli per gli alberi 

Tronchi vestiti di lana colorata pronti a disegnare una nuova identità nel centro di Nuragus. Così attraverso una nuova forma d'arte chiamata “yarn bombing”, letteralmente bombardamento di filati, l'amministrazione comunale vuole rilanciare il turismo del paese. Un'idea che partirà da questa sera nella biblioteca comunale e che ha preso forma nella mente del sindaco Giovanni Daga e della vice sindaca Vanessa Ledda. «Si tratta di una forma d'arte poco conosciuta», spiega l’amministratrice, «si trova in forma ridotta in luoghi come Cagliari e Olbia: oltre che abbellire ci permette di dare l'opportunità alle persone di uscire di casa e trascorrere del tempo insieme».

Il laboratorio

La "yarn bombing” prevede la realizzazione di rivestimenti non solo di alberi ma anche di oggetti perché diventino un'attrattiva per chi guarda. Il laboratorio che sarà tenuto da un artista esperto: è rivolto a tutte le persone, giovani e meno giovani, che sanno usare i ferri e non solo; si punta anche a dare un'opportunità a chi vuole imparare. I partecipanti potranno così scegliere un albero fra quelli identificati dal progetto e vestirlo con i colori della lana lavorata. «In tanti paesi», prosegue, «è uso abbellire gi spazi attraverso una forma tradizionale di arte come i murales; noi abbiamo puntato su un qualcosa di nuovo così da invogliare i turisti a visitare il paese».

Il parco

Gli alberi che saranno vestiti dai filati colorati si trovano in un'area, quella della ex stazione, destinata a diventare il parco dell'arte e della cultura. «Stiamo proseguendo», aggiunge il sindaco Daga, «la linea amministrativa della precedente consiliatura: in campagna elettorale abbiamo promesso di investire ingenti risorse sull'arte e la cultura e così stiamo facendo». In questo stesso spazio sono state realizzate le sculture di legno ricavate dai tronchi di alberi secchi e sempre qui si trova la panchina letteraria. Luoghi che diventano sempre più un'attrazione: sono sempre di più le persone che si fermano a fare foto o selfie che poi postano sui social. Tutto questo a ridosso della vecchia stazione che oggi ospita appunto la biblioteca. Per la realizzazione del laboratorio sono state usate risorse dal bilancio. «Si tratta di una somma esigua», conclude Daga, « un migliaio di euro che serviranno per l'acquisto della lana e per il compenso all'esperto, che comunque rientra in un piano di investimenti previsti per l'arredo urbano». Arte, cultura e aggregazione sono gli obiettivi di un progetto che vuole essere un riscatto dal punto di vista turistico.