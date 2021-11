Hermaea Olbia 3

S.G. Marignano 0

Hermaea Olbia : Babatunde 12, Fezzi, Miilen 12, Renieri 17, Mina- relli, Maruotti 8, Caforio (L), Seve- rin 1, Gerosa, Formaggio, Allasia 4, Barbazeni 6. All. Guadalupi.

Marignano : Brina 3, Aluigi, Bonvicini (L), Turco 1, Mazzon 8, Consoli 2, Coulibaly 7, Ceron 1, Bolzonetti 10, Ortolani 8, Zonta. Allenatore Barbolini.

Arbitri : Mazzarà-Lentini

Parziali : 25-21, 25-21, 25-21.

Quando meno te l’aspetti l’Hermaea Olbia batte la capolista Marignano e, dopo la sconfitta con l’abbordabile Marsala, ritrova successo, punti e sorriso nella 9ª giornata della A2 femminile di volley . Magari c’entra il ritorno dopo un anno nel palazzetto di casa del Geovillage, chissà.

Vittoria a sorpresa

Il 3-0 con cui la squadra di Dino Guadalupi ha piegato le romagnole, reduci da sette successi di fila, è un risultato incredibile più che nei parziali, vinti tutti a 21, nell’andamento della sfida. Condotta, a sorpresa, sempre dalle galluresi. Nel primo set l’Hermaea capitalizza un vantaggio di pochi punti per arrivare al time out tecnico a +3 e chiudere a +4. Il secondo, poi, è senza storia: a metà frazione le padrone di casa sono in vantaggio 16-11, ciò che vale il game (25-21). Dunque, il finale thrilling: l’avvio del terzo set è devastante, in un amen l’Hermaea è avanti 18-9, ma il Marignano, che è pur sempre la primatista del girone A, ha un sussulto di orgoglio e di gioco, e risale fino al 19 pari. Guadalupi butta in campo energie fresche: quel che ci vuole per rimettere la sfida sui binari giusti e chiudere il set a 21. Come i precedenti.

Le parole del coach

«Mi auguravo di vincere: in settimana non abbiamo parlato di riscatto, ma solo di applicazione sui piani tattici, che non erano andati benissimo a Marsala, e della necessità di ritrovare l’identità che abbiamo in allenamento», dice soddisfatto Guadalupi. «Con Marignano, che ha un buon impianto e una velocità di gioco molto elevata, ci siamo riusciti: questo risultato rappresenta per noi un nuovo inizio in termini di fiducia», aggiunge il coach dell’Hermaea. «A volte devono semplicemente sbloccarsi certi meccanismi mentali, e questa era la classica partita che affrontavamo senza pressione».

