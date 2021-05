Sbarrato il parcheggio di Punta Giglio 

Una fila di blocchetti di cemento davanti all’ingresso del parcheggio per Punta Giglio. Lo spiazzo sterrato dove residenti e turisti hanno sempre lasciato la macchina prima di incamminarsi nei sentieri del Parco o per andare al mare, da ieri mattina è off-limits. I dissuasori impediscono alle auto di accedere. Presto verrà recintato anche il resto dei terreni di proprietà di Borgosesia, la società di Milano che possiede circa 300 ettari tra Guardia Cavallo, la Dragunara, la Bramassa e, soprattutto, Punta Giglio e che ha deciso di chiudere parte dei propri beni, anche per lanciare un forte messaggio alla Regione Sardegna che, finora, non ha prestato attenzione alle richieste della società quotata in borsa. In cambio dei terreni sottoposti a tutela assoluta, la società sarebbe stata disposta a valutare altri immobili da valorizzare dal punto di vista turistico.

Lo scambio

Del possibile “baratto” però i rappresentanti istituzionali regionali non hanno ancora discusso ufficialmente. Nessuna trattativa in corso. «Per la verità non hanno mai risposto alle nostre comunicazioni», tiene a precisare Davide Schiffer, amministratore delegato di Borgosesia: «La Regione dice di rivolgerci al Parco e quest’ultimo sostiene di non essere l’interlocutore». Il management di Porto Conte, inoltre, allo scadere del contratto di comodato d’uso gratuito, ha disertato l’incontro di mediazione con Borgosesia. «Non siamo noi gli interlocutori, – assicura il presidente del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca – è la politica regionale a dover intervenire su questa vicenda e mi auguro che lo faccia». L’ente parco, da parte sua,ha già provveduto a spostare di qualche decina di metri i casotti in legno che ospitavano la biglietteria e l’ufficio informazioni, proprio perché le strutture non si trovassero più in casa altrui.

Il parcheggio

Resta il problema del parcheggio. Lungo il bordo strada è pericoloso lasciare la macchina e l’area di proprietà di Borgosesia è l’unica che si presta per ampiezza e posizione, proprio all’ingresso del camminamento che conduce alle ex postazioni militari, un percorso battuto da migliaia di escursionisti. Oggi gli operai sistemeranno dei cartelli con su scritto che si tratta di proprietà privata. «Un atto dovuto e preannunciato, – continuano l’amministratore delegato Schiffer e il collaboratore e rappresentante della società in Sardegna, Antonio Pala, - finalizzato a mettere in sicurezza quei terreni anche per tutelare la società da responsabilità penali e civili nel caso si dovessero verificare danni a cose o persone». La situazione non è di facile risoluzione e potrebbe danneggiare seriamente l’attività e l’immagine del Parco. Centinaia di ettari nell’area sottoposta a tutela verrebbero interdetti ai visitatori, tutto questo «nel totale e vergognoso silenzio da parte della Regione che non ha mai manifestato interesse nel voler intavolare una vera trattativa», interviene la deputata algherese Paola Deiana. «L'ipotesi, dunque, che l’accesso a tutti i terreni della stessa Borgosesia venga vietato, ma soprattutto che questi vengano messi sul mercato internazionale, – prosegue la parlamentare del Movimento 5 Stelle - diventa sempre più concreta. Intanto, ogg, il primo passo è stato compiuto».

