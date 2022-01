S’Atza, i paladini delle tradizioni sarde 

Difendere la tradizione del popolo Sardo, valorizzando la sua storia e la sua cultura, promuovendola in ogni contesto: è lo spirito che anima S’Atza, associazione culturale nata il 7 settembre di cinque anni fa con sede nel vico I di via dei Gigli, a Selargius. Graziano Cois, recentemente scomparso, Antonio Patta, Andrea Mura e Giorgio Saba in quasi un lustro di attività hanno organizzato 72 eventi, coinvolgendo esponenti di spicco in ambito culturale, spaziando dalla scrittura, alla pittura, al teatro passando per la musica.

Riscoprire il passato

« S’Atza è un nome che ha una forte importanza antropologica», sottolinea il presidente Andrea Mura. « Significa unità, orgoglio e identità. Abbiamo fondato S’Atza per fare sì che il senso di identità della nostra terra non andasse sbiadito: il nostro obiettivo è promuovere il carattere identitario del popolo sardo e fare capire la sua forza». Forza che emerge dalle molteplici iniziative portate avanti, che hanno visto partecipare scrittori di rilievo come Pietro Picciau, Matteo Porru, Salvatore Niffoi, Milena Agus, Paolo Montaldo, registi e teatranti come Peter Marcias, Daniele Atzeni, Gianluca Medas. « Tra i nostri fiori all’occhiello spicca “Tutte le sfumature dell’arte” - aggiunge il presidente onorario Antonio Patta – che organizzammo nella casa del canonico Putzu, in cui esposero le loro tele pittori quali Antonio Piras, incentrate sugli abiti sardi. Abbiamo lavorato a un docufilm sul parco artistico di Gianni Argiolas, ideato “La bellezza della lingua sarda” in cui era presente il cantautore Tonio Pani, nell’autunno 2018, mentre a settembre 2020 “La forza della lingua sarda”, dove partecipò il glottologo Bartolomeo Porcheddu che mise in evidenza l’importanza dell’uso del sardo nelle scuole e nei libri di testo».

La tradizione colorata

Non sono mancate le collaborazioni con il mondo della scuola. «Ad aprile 2021 con tutte le scuole primarie di Selargius abbiamo ideato un progetto sulla libertà con l’aiuto della fumettista Carolina Filippini, che creava dei modelli raffiguranti personaggi in abito sardo. I bambini dovevano colorarli e associare a ogni immagine il proprio concetto di libertà». La pandemia non ha fermato l’entusiasmo dell’associazione, che ha tenuto conferenze da remoto, elaborando nuove idee da sviluppare in presenza. «Per quest’anno stiamo preparando un evento sulla storia del rock sardo, un convegno sul rapporto tra la Sardegna e la cinematografia. Vogliamo rafforzare la sinergia con le amministrazioni comunali di Quartucciu, Burcei, Monserrato, Sinnai e Cagliari e ideare incontri in cui parlare della poesia improvvisata e dell’importanza della lingua sarda. Solo il 17% dei ragazzi tra i 15 e i 30 anni parlano il sardo e – conclude Patta - vorremmo cercare di avvicinarli allo studio della nostra lingua, testimone della nostra storia da preservare e tramandare».