Saturno, il signore degli anelli, gigante vicinissimo alla Terra 

Il cielo di questi notti, prima del Ferragosto, ha visto la presenza della Luna che ha raggiunto la fase piena nella notte del 12. Con la sua luce, il nostro satellite naturale ha in parte nascosto le stelle cadenti più celebri dell’anno, ma non ci ha privato della vista del pianeta Saturno, il signore degli anelli. Visto a occhio nudo, Saturno appare come una stella, eppure è conosciuto sin da epoche antiche. Per i Greci era Cronos, il padre di Zeus, mentre per i Babilonesi e i Sumeri era il dio Ninurta, divinità guerriera legata alla terra. Cosa portò dunque l’uomo a dare il nome di una divinità a quella che sembra una stella?

Visibilità

L’osservazione del cosmo era un’esperienza ben diversa rispetto a quella di oggi, dove le luci cittadine illuminano il cielo. Nel passato le notti erano rischiarate dalla luce delle stelle, che fisse nella sfera celeste potevano essere unite per formare le celebri costellazioni. Fra le 6000 stelle osservabili, ben presto l’uomo si accorse che cinque erano mobili. Stelle erranti nel cielo, che attraversando le costellazioni zodiacali presero il nome degli dei. Saturno è il più debole fra i pianeti, ma in questo Ferragosto si è trovato alla minima distanza dalla Terra di circa 1,3 miliardi di chilometri raggiungendo la massima visibilità. Volgendo lo sguardo verso Est/Sud-Est dopo il tramonto, Saturno apparirà come una stella giallastra che non pare variare al sua luminosità, come invece capita alle vere stelle, quando si trovano vicino all’orizzonte.

Gigante gassoso

La prima cosa che stupisce di Saturno, sono i suoi incredibili e ampi anelli. Gigante gassoso, è composto di idrogeno ed elio e il suo diametro è circa dieci volte quello della Terra. Nonostante le sue imponenti dimensioni, a causa della bassa densità, il gigante potrebbe galleggiare sull’acqua. Quando Galileo lo puntò nel 1610 con il suo piccolo telescopio, non vide nitidamente la forma del pianeta. Qualche anno dopo nel 1655, l’astronomo olandese Huygens scopre Titano, la più grande luna di Saturno e teorizza che il pianeta sia circondato da un anello staccato dal pianeta. Nel 1675, l’astronomo italiano Cassini, osserva per primo che l’anello è diviso in due parti. Oggi il sistema degli anelli lo si considera costituito di sette anelli, che partono da 6000 km sopra la superficie del pianeta e si estendono fino a 100.000 chilometri.