Sassi sulle auto, nuovo allarme in città 

«La pietra è piombata all’improvviso sull’auto, ha sentito il rumore chiaro sulla carrozzeria e ho tirato un sospiro di sollievo: col finestrino aperto ho rischiato di venir colpita in testa». Pochi secondi per realizzare ciò che Noemi Serra, 29 anni, aveva appena vissuto: è stata vittima di un assurdo tiro a segno contro la sua macchina. È successo due sere fa in viale del Minatore, nella rotonda adiacente all’insediamento rom dalle cui vicinanze immediate la sfortunata protagonista ha notato sopraggiungere il sasso. E non si è trattato di un episodio estemporaneo, ma del quarto negli ultimi tempi.

Indignata

La ragazza, originaria di Domusnovas, addetta alle attività di pulizia della stazione intermodale, era ieri ancora abbastanza scossa e indignata al solo pensiero dei rischi corsi se la traiettoria di quella pietra fosse stata diversa: «Ho realizzato subito il pericolo che ho vissuto io e quelli che potrebbero vivere altri come me se la situazione non verrà affrontata al più presto: non incolpo nessuno, ma occorre chiarire».

L’episodio è avvenuto mentre la giovane stava attraversando con la sua Volkswagen Golf viale del Minatore per arrivare in stazione e montare in servizio. In prossimità della rotonda ha rallentato a circa 20-25 chilometri all’ora: «In quel preciso istante ho avvertito un botto sulla fiancata sinistra e mi sono spaventata: ho accostato, sono scesa e ho notato subito il bozzo sulla carrozzeria e a pochi metri la pietra che era stata scagliata». La prima reazione è stata quella di guardarsi attorno alla ricerca dei possibili responsabili di questo barbaro gioco: «Ho intravisto qualcuno fra la vegetazione e l’insediamento>. Dopo di che la ragazza ha avvertito al 112 i carabinieri. Non enfatizza l’accaduto ma neppure minimizza un fatto che rimane grave: «Il sasso ha colpito la carrozzeria a pochi centimetri dal finestrino posteriore, ma quello anteriore lato guida era aperto ed è stato un caso che non sia stata centrata in pieno»

I precedenti

Di recente anche un dipendente Ats ha vissuto sempre in zona un’esperienza identica: sassi di dimensioni non trascurabili avevano quasi sfondato il suo parabrezza e danneggiato la casrrozzeria. Ed esattamente fra al rotonda di viale del Minatore e via Ospedale in un’altra occasione una ragazza rom (poi denunciata per altri reati) aveva pericolosamente steso un nastro, ad altezza d’umo, fra un albero e l’altro per la larghezza della carreggiata. Infine, ma in via Dalmazia fronte scuole Ipia, era stata colpita da una sassaiola partita dal boschetto di eucalipti la macchina di un genitore di uno studente.

RIPRODUZIONE RISERVATA