Sassari è viva ma le batoste sono sei di fila 

Dal punto di vista del mercato appare improbabile un nuovo acquisto. Al limite una partenza, ma solo dopo il match di domani in Ucraina dove Sassari, ribaltando il -8 col Prometey al PalaSerradimigni, può sperare di guadagnarsi lo spareggio per il primo turno dei playoff della Champions Fiba.

Giocare sotto pressione sarà una condizione abituale almeno sino a febbraio, perché la falsa partenza con 3/10 non rende semplice l'uscita dalla zona pericolosa, salvo un filotto di almeno tre vittorie. Ma già il prossimo turno è un'altra sfida ad alto rischio: al PalaTaliercio di Mestre contro Venezia, che data la rivalità degli ultimi anni mette sempre qualcosa in più quando gioca contro il Banco.

Per chiudere il girone d'andata tra le prime otto la Dinamo dovrebbe vincere quattro gare delle restanti cinque che la vedranno impegnata in trasferta sui campi di Venezia, Bologna (Fortitudo) e Cremona, e in casa contro Varese e Trento. Viceversa, in un campionato dove retrocedono le ultime due, diventa fondamentale battere le due concorrenti appaiate in classifica, Varese e Cremona, più la Fortitudo Bologna, attualmente ultima ma a sole due lunghezze di ritardo.

Sei sconfitte di fila sono un fatto inedito per Sassari da quando è in serie A. Così come il penultimo posto, seppure in compagnia. Costringono a pensare soltanto alla salvezza perché in questo momento persino l'accesso alla Coppa Italia è quasi un miraggio.

Sei sconfitte di fila sono un fatto inedito per Sassari da quando è in serie A. Così come il penultimo posto, seppure in compagnia. Costringono a pensare soltanto alla salvezza perché in questo momento persino l'accesso alla Coppa Italia è quasi un miraggio.

Per chiudere il girone d'andata tra le prime otto la Dinamo dovrebbe vincere quattro gare delle restanti cinque che la vedranno impegnata in trasferta sui campi di Venezia, Bologna (Fortitudo) e Cremona, e in casa contro Varese e Trento. Viceversa, in un campionato dove retrocedono le ultime due, diventa fondamentale battere le due concorrenti appaiate in classifica, Varese e Cremona, più la Fortitudo Bologna, attualmente ultima ma a sole due lunghezze di ritardo.

I prossimi impegni

Giocare sotto pressione sarà una condizione abituale almeno sino a febbraio, perché la falsa partenza con 3/10 non rende semplice l'uscita dalla zona pericolosa, salvo un filotto di almeno tre vittorie. Ma già il prossimo turno è un'altra sfida ad alto rischio: al PalaTaliercio di Mestre contro Venezia, che data la rivalità degli ultimi anni mette sempre qualcosa in più quando gioca contro il Banco.

Dal punto di vista del mercato appare improbabile un nuovo acquisto. Al limite una partenza, ma solo dopo il match di domani in Ucraina dove Sassari, ribaltando il -8 col Prometey al PalaSerradimigni, può sperare di guadagnarsi lo spareggio per il primo turno dei playoff della Champions Fiba.

Segnali di vita

Le ultime due prestazioni hanno mostrato una Dinamo viva ma poco fortunata: sul ferro la tripla di Mekowulu che poteva dare la vittoria contro Napoli al PalaSerradimigni, sul ferro le bombe di Devecchi e Logan che valevano il colpaccio sull'inviolata Arena di Bologna dopo il supplementare contro la Virtus in una gara giocata sempre alla pari. L'arrivo di Piero Bucchi, della guardia Filip Kruslin due settimane fa e la settimana scorsa del play Gerald Robinson ha indubbiamente smosso qualcosa, soprattutto in attacco dove la manovra è meno farraginosa, più fluida, con più movimento sia di chi ha la palla sia di chi è senza. Robinson ha debuttato con una prova ottima: per impatto e anche leadership, anche se nel finale non è stato altrettanto lucido. Va dato merito a Bucchi anche di avere rilanciato Chessache conosceva dai tempi della Virtus Roma e aver ridato più spazio al capitano Devecchi che non è solo un ottimo difensore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata