Sassari, attenta a Trieste  

Due gare in tre giorni per capire se alla Dinamo può scattare il clic che cambia la stagione o se occorre fare una riflessione tecnica e tornare sul mercato. Il PalaSerradimigni come amico stasera alle 20.30 contro Trieste e lunedì alla stessa ora contro il Ludwigsburg per la Champions. Delle due gare la più importante è quella di oggi contro Trieste, che ha due punti in più dei sassaresi. Perdere significherebbe stare fuori dalla zona playoff, coach Cavina si aspetta una reazione da Clemmons e Mekowulu. Il fatto è che Clemmons non è un play puro e quindi le sue prestazioni dipendono da come va in fase realizzativa. Il discorso del centro Mekowulu è legato alla cabina di regia. Finora i palloni migliori li ha dati Logan, che lo conosce dai tempi di Treviso. Proprio il confronto sull'asse play-pivot sarà fondamentale contro un'avversaria che in quei ruoli è abbastanza definita.

Qui Trieste

L'americano Corey Sanders segna 10 punti e distribuisce 5,3 assist, ma per certi versi più pericoloso è Fernandez, ex per due mesi nella stagione 2013/14 che doveva disputare come vice di Marques Green e invece col rientro di Travis Diener si ritrovò chiuso. Da allora sembra che il “Lobito” abbia un conto aperto col Banco e sfodera sempre una grande prestazione all'andata o al ritorno: 20 punti nel colpaccio dell'anno scorso, 23 punti due stagioni fa e addirittura 25 tre campionati orsono. C'è stazza nei pressi dell'area con l'alapivot del Mali Konate che firma 11 punti col 59% da due e cattura 7,6 rimbalzi, e il pivot argentino Delia, che ha cifre quasi identiche. In guardia c'è poi l'ex Brindisi Banks che è il top scorer di Trieste con 15 punti col 59% da due, il 34% nelle triple e 3,5 assist.

L’allenatore è Franco Ciani, che ha guidato la Dinamo nella stagione 2002/2003, quella del ritorno in A2 dopo tre anni nella B d'Eccellenza. Trieste ha sconfitto Brindisi e Napoli in volata, più Brescia e Tortona, mentre ha perso a Pesaro 74-61 e a Bologna contro la Virtus. Tutti successi casalinghi dove l'Allianz esibisce percorso netto: 4/4.