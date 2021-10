Sassari, arriva Reggio Emilia 

Arriva Reggio Emilia, è tornato anche Andrea Cinciarini. Forse può bastare il ricordo della magnifica serie per lo scudetto per riaccendere una Dinamo che appare più spenta che arrabbiata. E si può aggiungere anche la tradizione di Sassari sempre vincente al PalaSerradimigni nella stagione regolare. «Meno timori e più sfacciataggine, non possiamo sbagliare atteggiamento», ha chiesto il coach Demis Cavina alla squadra: stasera alle 18 arriva una delle capolista a sorpresa, a punteggio pieno dopo due turni come Virtus Bologna, Milano e l'altrettanto sorprendente Treviso, che guarda caso sarà avversaria nel prossimo turno. Purtroppo il via libera al 60% di capienza sarà operativo da lunedì, quindi domani entreranno soltanto 1.500 tifosi. Dovranno triplicare gli sforzi per sostenere un gruppo che appare in difficoltà, sotto diversi punti di vista.

Il punto

Lo stesso tecnico biancoblù ha detto: «Siamo reduci da due trasferte non buone, non tanto per il risultato contro due formazioni forti, quanto per la prestazione. Ci manca continuità. Abbiamo iniziato bene nei primi cinque minuti, poi abbiamo concesso troppo, 27 punti sono tanti in un quarto. Preferisco vedere errori per eccessiva irruenza che per altri motivi. Dobbiamo crescere e farlo in fretta, perché Reggio Emilia è una squadra in salute e poi ci aspettando due trasferte dure: a Tenerife per la Champions e a Treviso per il campionato». Il lungo Diop è ancora fuori (mancano notizie sulla data del probabile rientro) ma ci sono il pivot Borra e i veterani Devecchi e Chessa pronti a dare una mano.

L'avversaria

La formazione di Caja ha disputato sei partite, ma di fatto ha affrontato solo tre avversarie, battendo sempre la Fortitudo Bologna, in Supercoppa e campionato, e Napoli 102-90, mentre le due sconfitte contro Venezia in Supercoppa sono maturate solo nell'ultimo giro di lancette. Si prospetta al calor bianco il duello lituano tra Bendzius e Olisevicius che sta producendo 17 punti col 55% da due, il 46% da tre e 4,5 rimbalzi. La guardia americana Thompson jr è un tiratore ancora più pericoloso: 13,5 punti col 58% dall'arco. Occhio poi al confronto dentro l'area tra Mekowulu e Hopkins: 11 punti e quasi 7 rimbalzi. Il cervello di Reggio Emilia è Andrea Cinciarini: 8,5 assist a partita, oltre alla solita difesa. Si alterna o gioca insieme a Candi, che propone 11 punti e 5 assist.