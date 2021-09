Sassari-Alghero, gara entro l’anno 

La strada Sassari-Alghero sarà completata a quattro corsie e con tempi ridotti, secondo il Decreto Semplificazioni. «I lavori potrebbero essere appaltati entro il 2021», dice la deputata algherese del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, soddisfatta per la recente nomina del commissario per le opere della viabilità stradale in Sardegna. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini ha indicato il governatore Christian Solinas e adesso quello che sulla carta era il “primo lotto” (poi diventato l'ultimo) potrà finalmente avere una corsia preferenziale. Della strada che collega Sassari ad Alghero mancano ancora sette chilometri: dalla cantoniera di Rudas all’ingresso della città. I 150 milioni di euro disponibili devono essere categoricamente investiti entro la fine dell’anno, pena la perdita dei finanziamenti.

I sindaci

La nomina di un commissario era stata sollecitata anche dal sindaco Mario Conoci con una lettera al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per le Infrastrutture. «Un percorso avviato dall’allora assessore regionale Roberto Frongia ed è giusto che venga ricordato», commenta il primo cittadino che la settimana scorsa a Cagliari aveva appreso della notizia ancora “ufficiosa” e l’aveva tenuta per sé.

Pure i due ex sindaci, Mario Bruno e Marco Tedde, avevano fatto un appello congiunto proprio per sollecitare la nomina. «Ora non ci sono più scuse, – dice Bruno - reperite le risorse nel 2015 con lo “sbloccaItalia”, mantenute negli anni grazie ad un'azione incalzante sui governi, ribaltato il parere di Via, Valutazione impatto ambientale, negativo col governo Conte, mentre Solinas attendeva incautamente il Tar, ora, lo stesso Solinas deve accelerare sull’appalto entro fine anno per non incorrere in altre proroghe con emendamenti di legge».

Le risorse in cassa serviranno anche per la bretella verso l’aeroporto. «Occorre andare spediti verso lo sblocco dei lavori e il completamento di questa infrastruttura essenziale per un corretto sviluppo del territorio del nord ovest della Sardegna», aggiunge Marco Tedde. Per la parlamentare Deiana è un grande traguardo: «Con queste opere strategiche – conclude - cambierà la qualità degli spostamenti dei sardi e dei visitatori».

