Sassaiola contro il negozio cinese 

Sta di fatto che si sono poi dileguati in tutta fretta per sfuggire alla polizia scappando verso il parco Matteotti. La scena ha richiamato in strada tantissime persone che si sono avvicinate per vedere cosa fosse successo. Anche i negozianti della zona sono usciti dalle loro attività richiamati dalle sirene della polizia. Gli agenti per lungo tempo hanno interrogato la famiglia di commercianti cinesi e altri testimoni, mentre effettuavano i rilievi all’interno del negozio.

Le pietre arrivano sul bancone solo per un pelo non colpiscono la bambina. Un sasso sfiora il titolare. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Per i due commercianti, marito e moglie, e per la loro bimba, resta un grandissimo spavento e alcuni danni al negozio. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia della Polizia a sirene spiegate. È successo ieri poco prima delle otto di sera. A lanciare i sassi, secondo il racconto di diversi testimoni che in quel momento transitavano nella zona, è un gruppetto di una decina di ragazzini, tra loro forse anche alcuni minorenni. Una bravata che poteva finire davvero male. Le pietre soltanto per miracolo non hanno colpito qualcuno della famiglia cinese. La donna disperata e spaventata ha raccontato ad alcune clienti che già in altre due occasioni alcuni ragazzini avessero preso a sassate il negozio. Piccoli episodi di razzismo, forse.

Sembrava una serata come tutte le altre: due clienti erano state appena servite e la bimba giocava dietro il bancone. Invece all’improvviso accade quello che nessuno si aspettava: una pioggia di pietre piomba sul negozio di articoli vari, gestito da una famiglia di imprenditori cinesi in via Brigata Sassari, a pochi passi dalla fermata degli autobus.

Sembrava una serata come tutte le altre: due clienti erano state appena servite e la bimba giocava dietro il bancone. Invece all’improvviso accade quello che nessuno si aspettava: una pioggia di pietre piomba sul negozio di articoli vari, gestito da una famiglia di imprenditori cinesi in via Brigata Sassari, a pochi passi dalla fermata degli autobus.

Il lancio

Le pietre arrivano sul bancone solo per un pelo non colpiscono la bambina. Un sasso sfiora il titolare. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Per i due commercianti, marito e moglie, e per la loro bimba, resta un grandissimo spavento e alcuni danni al negozio. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia della Polizia a sirene spiegate. È successo ieri poco prima delle otto di sera. A lanciare i sassi, secondo il racconto di diversi testimoni che in quel momento transitavano nella zona, è un gruppetto di una decina di ragazzini, tra loro forse anche alcuni minorenni. Una bravata che poteva finire davvero male. Le pietre soltanto per miracolo non hanno colpito qualcuno della famiglia cinese. La donna disperata e spaventata ha raccontato ad alcune clienti che già in altre due occasioni alcuni ragazzini avessero preso a sassate il negozio. Piccoli episodi di razzismo, forse.

Sta di fatto che si sono poi dileguati in tutta fretta per sfuggire alla polizia scappando verso il parco Matteotti. La scena ha richiamato in strada tantissime persone che si sono avvicinate per vedere cosa fosse successo. Anche i negozianti della zona sono usciti dalle loro attività richiamati dalle sirene della polizia. Gli agenti per lungo tempo hanno interrogato la famiglia di commercianti cinesi e altri testimoni, mentre effettuavano i rilievi all’interno del negozio.

Il racconto

«Eravamo nel negozio per comprare degli utensili per la casa proprio pochi minuti prima della sassaiola», raccontano due clienti, «abbiamo visto la macchina della polizia arrivare a sirene spiegate in via Brigata Sassari e abbiamo capito che fosse successo qualcosa di grave. Così siamo tornate indietro e abbiamo visto i sassi nel negozio. Erano spaventatissimi. La bambina giocava proprio dietro il bancone ed è stato un miracolo che non sia stata colpita».

Da tempo la fermata di via Brigata Sassari, soprattutto la sera, è meta di ragazzini annoiati che si sfogano danneggiando ciò che capita loro a tiro. Molto spesso si ritrovano in gruppi numerosi in barba alle normative anti Covid, tutti vicini, senza nemmeno indossare la mascherina.

Il fenomeno del lancio delle pietre non è nuovo in città. Qualche tempo fa nel litorale, un gruppo di teppisti aveva scagliato dei sassi contro il pullman fermo alla fermata davanti all’ingresso della lottizzazione di Costa degli angeli. Era successo a tarda sera e per questo a bordo dell’autobus c’erano poche persone altrimenti sarebbe potuta finire molto male. Dopo quell’episodio, l’ultimo di una lunga serie di atti vandalici nella lottizzazione, erano stati predisposti dei presidi fissi della polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata