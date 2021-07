Sasha, campione con il cuore nel Parteolla 

Gli amici di sempre, i compagni di giochi, familiari e conoscenti. Tutti a salutare il bambino prodigio diventato campione. Nel campetto di basket delle scuole di Dolianova si fa festa per il ritorno in paese di Sasha Grant, 19 anni, talento emergente del basket europeo. Proprio qui, Sasha – madre dolianovese e padre inglese di origini giamaicane – ha iniziato a tirare a canestro. Poi l’ingresso nelle giovanili del Jolly Basket Dolianova prima di essere notato dai talent scout dell’Esperia Cagliari. Il seguito della storia è noto: a 14 anni il passaggio tra i professionisti a Reggio Emilia, poi la ribalta internazionale con il trasferimento al Bayern Monaco nella serie A tedesca e l’esordio in Eurobasket, primo millennial italiano a debuttare nelle coppe europee.

Sorride, Sasha, mentre si avvicina. Palla a spicchi tra le mani, interrompe per qualche minuto il gioco con gli amici.

Quando hai lasciato Dolianova?

«In modo definitivo dal 2016. Ho girato molto nella mia vita: sono nato a Cagliari, a 5 anni, da Dolianova, mi sono trasferito in Svizzera, poi in Inghilterra. A 12 sono tornato. Due anni dopo ho lasciato l’isola per andare a giocare in Emilia».

È stata importante l’esperienza al Jolly Basket?

«Fondamentale. Qui ho mosso i primi passi con gli amici più cari. Sono loro che mi hanno convinto, da bambino, a iscrivermi al basket: io preferivo altri sport. Il Jolly è la mia seconda famiglia».

Torni spesso a casa?

«Non come vorrei. Durante le giovanili riuscivo a rientrare a Natale, a Pasqua e naturalmente in estate. Ora i ritmi sono cambiati: giocando in prima squadra e in Nazionale mi viene molto più difficile. Torno solo in estate, non posso permettermi di più».

Vacanze a Dolianova: i ragazzi della tua età di solito scelgono mete esclusive.

«Io non ne ho bisogno: il mio cuore è qua. Sento il bisogno di tornare, soffro per non poterlo fare più spesso ma mi rendo conto di essere un privilegiato: tanti alla mia età vorrebbero essere al mio posto. Rivedere gli amici, la famiglia mi appaga totalmente. Già m entre guido verso casa sento un’energia sempre più forte. Quando arrivo spengo il telefono e mi godo il poco tempo che ho a disposizione».

Che infanzia è stata la tua?

«Ero sempre in movimento, mi piaceva molto mangiare, quanto quattro bambini messi insieme. Adoravo e adoro le sebadas col miele. Ero un ragazzino come tutti gli altri, con tanti amici. Tommaso era ed è ancora il mio migliore amico, ci conosciamo dall’età di due anni. Devo a lui la passione per il basket. Anche se ho girato tanto e le mie origini sono sardo-giamaicane, mi sento un dolianovese doc, patiollesu a tutti gli effetti».

Un ricordo che ti fa sorridere?

«All’asilo ci facevano recitare una preghiera prima dei pasti. Tutti chiudevano gli occhi. Una volta non ho resistito e, approfittando del momento, ho mangiato parte del pranzo del mio compagno di banco».

Cosa ti manca di Dolianova?

«L’odore di casa, la cucina di mia madre e mia nonna, i miei genitori e il sole, che a Monaco si vede poco».

Segui lo sport sardo?

«Certo. Sono un grande tifoso del Cagliari. Naturalmente seguo la Dinamo, fin da bambino. Controllo sempre i risultati anche se non ho la possibilità di vedere le partite».

Impegni imminenti?

«Ora il ritiro con la Nazionale Under 20. Poi riprenderanno i campionati. Probabilmente tornerò a giocare in Italia, in prestito a una squadra di Serie A. Niente di definito ancora. Spero di ritagliarmi un piccolo spazio per trascorrere qualche altro giorno a casa».

