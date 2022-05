Sas Pariglias, mezzo secolo di emozioni  

Era il 1970 quando l’allora priore della festa Efisio Licheri insieme all’appassionato Dino Murgia e ad altri cavalieri decise per la prima volta di far svolgere le pariglie, diventate nel tempo un evento d’eccellenza. E Dino Murgia che conosce la manifestazione come pochi, sarà per la cinquantesima volta la voce inconfondibile e lo speaker ufficiale, sempre preciso e puntuale nel suo modo certosino di fare la cronaca a beneficio di tutti gli spettatori. L’ultima edizione tenutasi nel 2019 aveva fatto come di consueto venire i brividi al pubblico: i numeri proposti erano risultati di grande pericolosità ed audacia. Al termine delle discese le prime due pariglie classificate furono Abbasanta 2 con Matteo Porcu, Roberto Atzeni e Giuseppe Piu, seguita da Fonni 2 formata da Giuseppe, Antonio e Alberto Cugusi.

Le pariglie tagliano quest’anno un grande traguardo con la cinquantesima edizione, che per la verità ricadeva due anni fa, ma era stata bloccata dalla pandemia. Ed ecco che l’associazione ippica Su Seddatzu, che con la Leva 1982 organizza la manifestazione, sta predisponendo un programma degno del mezzo secolo da festeggiare. Il presidente Alessandro Bissiri anticipa le prime idee, anche se il programma è in fase di definizione con la collaborazione di tutti coloro che intendono dare un importante contributo. «L’obiettivo - afferma Bissiri- è quello di invitare tutti i cavalieri che in questi 50 anni hanno preso parte alle pariglie, con passaggio in pista, presentazione e ringraziamento. E ancora altre iniziative tra cui un convegno e una mostra fotografica all’interno del museo del cavallo di Tanca Regia in collaborazione con l’Agris». Le iniziative quest’anno godono del supporto della Regione che ha voluto contribuire alla celebrazione dell’importante anniversario.

Una buona notizia per il mondo equestre isolano. Il 28 agosto, giorno centrale della festa di Sant’Agostino, si terranno nuovamente “Sas Pariglias de Santu Austinu”, appuntamento definito da tutti “l’università delle pariglie nel centro Sardegna”, per la qualità dello spettacolo e le acrobazie che vengono regalate agli spettatori. Evento d’eccezione nella borgata campestre abbasantese, per un territorio dove il cavallo è davvero di casa e la tradizione ippica ha origini antichissime, se si tiene conto che l’azienda Tanca Regia è sempre stata luogo di eccellenza per l’allevamento equestre.

Una buona notizia per il mondo equestre isolano. Il 28 agosto, giorno centrale della festa di Sant’Agostino, si terranno nuovamente “Sas Pariglias de Santu Austinu”, appuntamento definito da tutti “l’università delle pariglie nel centro Sardegna”, per la qualità dello spettacolo e le acrobazie che vengono regalate agli spettatori. Evento d’eccezione nella borgata campestre abbasantese, per un territorio dove il cavallo è davvero di casa e la tradizione ippica ha origini antichissime, se si tiene conto che l’azienda Tanca Regia è sempre stata luogo di eccellenza per l’allevamento equestre.

Mezzo secolo

Le pariglie tagliano quest’anno un grande traguardo con la cinquantesima edizione, che per la verità ricadeva due anni fa, ma era stata bloccata dalla pandemia. Ed ecco che l’associazione ippica Su Seddatzu, che con la Leva 1982 organizza la manifestazione, sta predisponendo un programma degno del mezzo secolo da festeggiare. Il presidente Alessandro Bissiri anticipa le prime idee, anche se il programma è in fase di definizione con la collaborazione di tutti coloro che intendono dare un importante contributo. «L’obiettivo - afferma Bissiri- è quello di invitare tutti i cavalieri che in questi 50 anni hanno preso parte alle pariglie, con passaggio in pista, presentazione e ringraziamento. E ancora altre iniziative tra cui un convegno e una mostra fotografica all’interno del museo del cavallo di Tanca Regia in collaborazione con l’Agris». Le iniziative quest’anno godono del supporto della Regione che ha voluto contribuire alla celebrazione dell’importante anniversario.

La storia

Era il 1970 quando l’allora priore della festa Efisio Licheri insieme all’appassionato Dino Murgia e ad altri cavalieri decise per la prima volta di far svolgere le pariglie, diventate nel tempo un evento d’eccellenza. E Dino Murgia che conosce la manifestazione come pochi, sarà per la cinquantesima volta la voce inconfondibile e lo speaker ufficiale, sempre preciso e puntuale nel suo modo certosino di fare la cronaca a beneficio di tutti gli spettatori. L’ultima edizione tenutasi nel 2019 aveva fatto come di consueto venire i brividi al pubblico: i numeri proposti erano risultati di grande pericolosità ed audacia. Al termine delle discese le prime due pariglie classificate furono Abbasanta 2 con Matteo Porcu, Roberto Atzeni e Giuseppe Piu, seguita da Fonni 2 formata da Giuseppe, Antonio e Alberto Cugusi.

La tradizione

Le pariglie abbasantesi sono uno dei tanti eventi in una zona come il Guilcier e in particolare nei territori di Sedilo, Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Aidomaggiore, dove sono centinaia e centinaia i proprietari e gli allevatori di cavalli, mentre non esiste praticamente azienda agropastorale dove non se ne possegga uno o più di uno. Durante l’anno, in tutti questi centri vengono organizzate numerose manifestazioni, soprattutto in occasione del carnevale. I cavalieri sono inoltre sempre presenti nelle processioni delle feste locali e partecipano alle principali sagre e festività regionali come Sant’Efisio a Cagliari e la cavalcata sarda a Sassari. Tanca Regia, invece, di proprietà dell’Agris è diventata ormai il cuore pulsante dell’equitazione sarda e nazionale: ospita eventi di rilievo come ad esempio il Sardegna jumping tour (un concorso nazionale di salto ostacoli) in impianti completamente messi a nuovo, strutture che attualmente sono considerate tra le migliori in Italia tra quelle in sabbia silicea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata