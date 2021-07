Sartiglietta, prove di normalità  

La Sartiglietta estiva si farà, tutti in pista il prossimo 8 agosto? «Grande punto interrogativo, appunto». Sorride Gianni Ledda, presidente della Pro Loco che da sempre organizza la giostra equestre dei mini cavalieri nel lungomare di Torregrande. La speranza è che quest’anno, dopo lo stop imposto nel 2020 dall’emergenza sanitaria, si possa tornare ad applaudire su Componidoreddu. E sarebbe un primo passo verso il ritorno alla normalità. Ma bisogna fare i conti con l’ultimo (si spera) scampolo di Covid anche se gli organizzatori sono già al lavoro e hanno già predisposto anche un piano operativo.

Il vertice

«Per noi le condizioni per organizzare la manifestazione ci sarebbero tutte ma la decisione spetta alla Prefettura e alla Questura – ha osservato il presidente Gianni Ledda – Nell’incontro, che spero di avere tra qualche giorno, spiegherò il piano operativo che abbiamo predisposto nei particolari per effettuare la giostra in totale sicurezza». La manifestazione sarà a numero chiuso, con obbligo di mascherina e distanziamento controllato. Insomma, niente sarà trascurato in chiave anti Covid. «Io ci spero molto – va avanti – tanto più che da giovedì 5 fino all’8 agosto in contemporanea con la giostra, la borgata di Torregrande ospiterà la “Festa del gusto”, evento che richiama tanta gente».

Gli eventi

Se due più due fa ancora quattro, se non ci sono stati problemi per autorizzare un evento come la Festa del gusto anche la Sartiglietta potrebbe trovare il suo spazio. Massimiliano Sanna, assessore comunale al Turismo: «Sulla giostra estiva, che la Pro Loco organizza in totale accordo con l’amministrazione comunale, non c’è ancora certezza perché l’autorizzazione spetta alla Questura – sostiene - Noi confidiamo che possa essere positiva, ferme restando le misure di sicurezza». Per le quattro giornate della “Festa del gusto” che si chiude l’8 agosto (giorno in cui dovrebbe svolgersi anche la Sartiglietta), il Comune non ha nessuna voce in capitolo.

Le autorizzazioni

«L’amministrazione non c’entra nulla – ha precisato l’assessore Sanna - Le competenze sulle aree demaniali adesso sono tutte della Regione: concessioni, controlli e pagamento per l’occupazione degli spazi». Il Comune quindi non ha rilasciato, perché non poteva, concessioni di alcun tipo. «Come amministrazione abbiamo chiesto, con una lettera mia e del sindaco, di concedere al Comune una proroga delle competenze almeno fino a ottobre, visto il momento particolare che si sta vivendo ma anche dopo un incontro con i funzionari regionali, non c’è stato niente da fare». Una situazione non solo singolare ma pure caotica: se dovesse arrivare anche il via libera per la Sartiglietta, Torregrande vivrebbe due manifestazioni di una certa portata (anche per numero di spettatori) nella stessa giornata. Tutto o niente, o forse la metà. Chissà, nei prossimi giorni il quadro si definirà meglio.

