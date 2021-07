Sartiglietta, la corsa appesa a un filo 

Una data c’è ed è quella dell’8 agosto, ma la Sartigliedda estiva 2021 è appesa a un filo. O meglio è legata ai numeri dell’emergenza sanitaria che negli ultimi giorni hanno fatto registrare un aumento anche in Provincia di Oristano. La Pro Loco comunque ci spera e nei giorni scorsi il presidente Gianni Ledda e il responsabile della sicurezza Francesco Castagna, hanno illustrato al questore Giuseppe Giardina una bozza di programma. L’idea è quella di organizzare la giostra dei mini-cavalieri nell’area sterrata oltre Villa Baldino, adottando rigide misure restrittive.

La Pro Loco

«Il progetto prevede la suddivisione del percorso in quattro settori, ciascuno con una capienza massima di 500 persone - fa sapere Ledda - Tra l’ipotesi si fa strada quella di consentire l’accesso solamente a chi è già in possesso del green pass. Siamo consapevoli che potrebbe significare una presenza di pubblico inferiore, ma la sicurezza è fondamentale». Dal capo della Polizia un invito alla prudenza. «Il questore ci ha messo in guardia sul rischio che la manifestazione, in base all’andamento dei contagi, possa essere cancellata all’ultimo minuto, vanificando tutti gli sforzi per l’organizzazione», aggiunge Ledda. Un pò quello che successe un anno fa, quando la kermesse venne annullata dieci giorni prima dell’appuntamento.

L’emergenza sanitaria

Decisione difficile per la Pro Loco: sulla bilancia la preoccupazione per l’emergenza sanitaria ha lo stesso peso della voglia di restituire alla borgata marina l’evento clou dell’estate. Un ulteriore parere sarà chiesto al prefetto Fabrizio Stelo «che da buon senese appassionato del Palio - scherza il presidente della Pro Loco - capirà certamente la nostra posizione». Intanto, il progetto per l’edizione 2021 della Sartigliedda, con le indicazioni precise sui percorsi, gli ingressi, il piano sicurezza e quello sanitario saranno inviati alla commissione comunale Pubblici spettacoli.

Il programma

«Dal punto di vista organizzativo la manifestazione è semplice - spiega Gianni Ledda - Il trasferimento della pista nell’area sterrata, che non richiede la sistemazione della sabbia come avveniva sul lungomare, rende più veloci i preparativi. L’orario previsto, dalle 18 alle 20, ci agevola dal punto di vista dell’illuminazione. Per quanto riguarda i parcheggi, nelle vicinanze c’è l’ampio spiazzo che ospitava il Mondo Ichnusa». Resta qualche incognita, come quella sollevata dal questore relativa al mantenimento della distanza di sicurezza una volta che il pubblico accede al suo settore. I bollettini quotidiani sulla diffusione del virus frenano l’entusiasmo, il timore di nuove restrizioni c’è e spaventa. Le prossime ore saranno decisive, ecco perché la manifestazione potrebbe anche essere posticipata. «Di sicuro non nel giorno di Ferragosto - chiarisce Ledda - Eventualmente la domenica successiva, il 22».

Nel frattempo alla Giara Oristanese, l’associazione che dovrebbe fornire cavalli e mini-cavalieri, la preparazione va avanti. Il nome de su Componidoreddu non è ancora stato fatto, ma i ragazzi si stanno allenando, con la speranza di tornare ad essere protagonisti con le loro evoluzioni.