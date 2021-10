Sartiglia, ultimatum dei cavalieri 

«Massima disponibilità a organizzare la prossima edizione della Sartiglia, ma a precise condizioni». L’associazione Cavalieri di Oristano, dopo essere rimasta per mesi alla finestra mentre si discuteva del futuro della giostra equestre, rompe il silenzio e chiarisce la sua posizione, quasi a voler ricordare che finora si sono fatti i conti senza l’oste. Mercoledì il Consiglio direttivo al completo si è riunito per fare il punto della situazione, anche alla luce del vertice che all’inizio della settimana ha visto attorno allo stesso tavolo Comune, Gremi e Fondazione. In quella circostanza era stata ribadita «la ferma volontà di mettere in moto la macchina organizzativa», pur nella consapevolezza che ogni decisione è subordinata all’andamento dell’emergenza sanitaria. Al confronto, però, mancavano i principali protagonisti della manifestazione.

I protagonisti

«Riaffermiamo la nostra disponibilità, fondamentale, a pianificare la prossima edizione» ribadisce il presidente Ignazio Nonnis, che nei prossimi giorni convocherà l’assemblea degli iscritti, circa 160 cavalieri, per sondare le intenzioni di ciascun componente dell’associazione. «Nessun proposito di boicottare la giostra» puntualizza il direttivo che ha colto l'occasione per analizzare i rapporti con la Fondazione Oristano. «Due anni fa ci è stato chiesto di mettere in ordine alcune cose, dall'aspetto economico a quello comportamentale – dichiara il presidente dell'associazione Cavalieri - Riteniamo di aver adempiuto alle richieste. Per questo motivo oggi pretendiamo altrettanta correttezza e serietà da tutti coloro che sono chiamati a organizzare la Sartiglia».

Il credito

Il riferimento è al credito di 110 mila euro che i cavalieri vantano nei confronti dell’organismo comunale: premi e gettoni di presenza relativi all’edizione 2020, ancora fermi in Regione. Secondo un accordo tra le parti, un acconto sarebbe dovuto arrivare all’inizio dell’anno, il saldo in questo periodo. «Abbiamo appreso di difficoltà economiche, derivate dal mancato accredito dei finanziamenti regionali. Abbiamo capito e siamo stati in silenzio – sostiene Nonnis – Ora ci aspettiamo che quanto prima venga saldato l'intero importo». L’altra condizione fissata dall’associazione è legata al calendario: «Entro fine mese - si legge nel documento del direttivo - dobbiamo sapere se chi organizza è in grado di assumersi la responsabilità di dire che la Sartiglia si farà. Solo in quel momento, e con le risorse a disposizione, ogni cavaliere sarà in grado di decidere». Inutile, insomma, aprire un ragionamento sul numero di box amovibili che l’amministrazione dovrebbe mettere a disposizione in terreni comunali o privati, prima di sapere realmente quanti terzetti daranno la loro adesione. «Una cosa è certa - conclude Ignazio Nonnis - il Comune sa benssimo quante scuderie sono state demolite, di conseguenza quante scuderie sono venute meno».