Sartiglia-ristretta, stoccate e malumori 

Ci sperano fino all’ultimo anche i cavalieri che nelle ultime settimane hanno intensificato la preparazione, pronti a regalare nuove emozioni al pubblico, pur contingentato, di via Duomo. «Qualsiasi decisione venga presa, noi siamo pronti ad accompagnare i due Componidoris», afferma Ignazio Lombardi, che nel 2020 guidò la giostra dei Contadini, poco prima che l’allora poco conosciuto Covid facesse piombare la città nel primo lockdown. «Le bardature sono già pronte - aggiunge - per i cavalli aspettiamo l’esito della riunione». C’è chi, invece, come Claudio Tuveri, alle rosette non ha neppure pensato. «Ma sarò ben felice di sfilare nel corteo guidato dai due capicorsa - precisa - Sarà un po’ come partecipare al cambio della bandiera, senza troppi fronzoli, ma con grande emozione».

Gli occhi sono tutti rivolti al tavolo di domani. Dopo il vertice di Palazzo Campus Colonna, che ha prefigurato la volontà di organizzare una Sartiglia ristretta, senza corsa alla stella né pariglie, ora la patata bollente passa nelle mani di Prefetto e Questore. Alle massime autorità cittadine l’ultima parola sul destino dell’ormai imminente giostra. E mentre Gremi e cavalieri si preparano a una nuova edizione segnata dall’emergenza sanitaria, il dibatto si accende sul fronte politico con accuse bipartisan alla Giunta Lutzu.

Corsa contro il tempo

Quattro settimane esatte separano Oristano dal primo appuntamento con la tradizione; ma se fino a ieri nelle scuderie cittadine si respirava ancora l’illusione di poter vedere l’ambito bersaglio penzolare sotto al nastro verde appeso in via Duomo, oggi a prevalere è un sentimento di rassegnazione. «Se ci sarà consentito, come abbiamo proposto, di portare avanti la vestizione del capocorsa, la sfilata dei cavalieri, la benedizione della città e l’incrocio delle spade sarà già un grande risultato - sospira s’Oberaiu majori Michele Pinna - Purtroppo la pandemia ci tiene con le mani legate». Gli fa eco il presidente del Gremio dei Falegnami Antonello Addari, lui che per il secondo anno consecutivo si trova alla guida della corporazione, senza poter vivere la gioia di una stella colta o di una pariglia riuscita. «Meglio questo di niente», afferma. Non nega, però, che un briciolo di speranza perché il Prefetto e il Questore concedano qualcosa di più la nutre ancora.

I cavalieri

La disputa

Toni ben differenti, decisamente meno concilianti, animano il dibattito politico. Dopo il post al vetriolo affidato ai social, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Iatalese rincara la dose. «È l’ennesima decisione assunta dalla Giunta senza il coinvolgimento dell’assemblea». Il dito, poi, mira dritto all’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna. «La commissione competente non viene neppure presa in considerazione su temi importanti, come le scuole». Di incoerenza parla la consigliera del Pd Maria Obinu. «Due giorni fa si paventava la chiusura degli istituti scolastici per l’allarme contagi, peraltro senza averne autorità, ora si valuta la possibilità di far sfilare il corteo dei cavalieri. è l’ennesima dimostrazione che il parere dell’assemblea civica - conclude - non conta nulla».

