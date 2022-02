«Sartiglia, non fateci morire» 

Di tutti e di tutto si parla in questa Sartiglia “pandemizzata” e perciò ridotta ai minimi termini meno che degli ambulanti, degli arrostitori, dei torronai, dei paninari. «Di tutti quelli che hanno contribuito a dare tono e colore alla giostra di carnevale», anticipa Ivan Porcu, 44 anni e “bancarellaro” da quando aveva i calzoni corti. «Ma perché non si fa come l’anno scorso alla festa del Rimedio quando vennero autorizzate massimo 50 bancarelle e tutte disposte a debita distanza? A Oristano non arriviamo neppure a dieci, quanti ne potranno arrivare da fuori in questa situazione? Non credo tanti. Insomma gli organizzatori e i responsabili trovino una giusta soluzione perché la categoria è ormai alla canna del gas; ci salta anche la Sartiglia, una delle feste più importanti dell’anno, mentre le cose da pagare arrivano puntuali tutti i giorni», continua Porcu.

L’emergenza

Tutto può cambiare anche se con i dati che danno Oristano la provincia con la percentuale di contagi più alta d’Italia c’è da sperare che tenga almeno il mini programma presentato dagli organizzatori in Prefettura. Di bancarelle non se ne parla proprio, anzi al momento sono proprio escluse. Marcella Sotgiu, assessore alle attività economiche: «La decisione spetta comunque al Prefetto; il Comune presenta le proposte, partecipa con tutte le altre componenti agli incontri per definire il cartellone ma sull’ordine pubblico e in questo caso sanitario le competenze vanno oltre il Comune. Si può fare come alla festa del Rimedio 2021? Non lo so, ricordo che allora è vero vennero autorizzate 50 rivendite ma solo per asporto e zero alcolici. La Sartiglia obiettivamente mi sembra una manifestazione diversa e chi la conosce lo può confermare. Comunque aspettiamo qualche altro giorno».

La crisi

Gli operatori economici del settore del cibo e dei dolci di strada, chiedono intanto di essere ascoltati perché”-dice Monica di “Porcu e Casu” dolci e torroni- in queste condizioni non si riesce più a vivere, la crisi ci sta distruggendo. Chiediamo che ci venga data, con tutte le garanzie anticovid, la possibilità di lavorare. In fondo si tratta di poche ore non di giornate e nottate come in passato. Dateci la possibilità perché ne abbiamo veramente bisogno». Nelle anticamere del Palazzo si ipotizzava di chiedere l’autorizzazione di un certo numero di postazioni street food (e non solo) ma nella vicina periferia e non quindi al centro come prima del Covid. «Ma no, i problemi non sono le bancarelle, da noi le regole sono rispettate quanto se non più di altri luoghi», aggiungono. Massimiliano Sanna, assessore al turismo: «Certo anche i rivenditori hanno le loro buone ragioni ma la situazione impone, accanto ad una Sartiglia ridotta, anche restrizioni su tutto quel che la circonda per tentare di evitare qualunque problema legato al Covid. Parleremo anche degli ambulanti ma, lo ripetiamo ancora una volta, non dipende solo da noi ma da chi è deputato -come sempre del resto- all’ordine e alla sicurezza pubblica».