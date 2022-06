Sartiglia, carabiniere assolto 

Non rivelò alcun dettaglio di indagine ai cavalieri coinvolti in una delle inchieste legate alla Sartiglia. E per Antonio Mancinelli ieri è arrivata l’assoluzione piena «perché il fatto non sussiste». L’appuntato dei carabinieri, oggi in pensione, esce a testa altissima da una vicenda giudiziaria in cui quattro anni fa era stato tirato in ballo. «La fine di un incubo, con tutti gli effetti che questa storia ha avuto a livello umano, professionale e sulla mia famiglia», ha commentato con un pizzico di emozione subito dopo la lettura della sentenza accanto ai suoi difensori, gli avvocati Lorenzo Soro e Valentino Casula.

In Aula

L’appuntato dei carabinieri era a processo per rivelazione di segreto istruttorio. Secondo l'accusa dell’allora procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso, sarebbe stato Mancinelli, all'epoca in servizio alla sezione di polizia giudiziaria, a informare i sartiglianti indagati su una serie di controlli e sulle intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta sullo scambio di persona ai test antidoping. Ieri l’ultimo atto del lungo dibattimento, in cui la stragrande maggioranza delle testimonianze che si sono succedete avevano già fatto scricchiolare il pilastro dell’accusa. Tant’è che anche il pm Andrea Chelo ha sollecitato l'assoluzione. Nella sua requisitoria ha ricostruito l’indagine nata con la relazione del maresciallo di polizia giudiziaria Salvatore Marceddu che avrebbe ricevuto una confidenza da un informatore sulle presunte rivelazioni da parte di Mancinelli a un cavaliere. Da qui il via al procedimento «da cui però non è emerso alcun elemento in tal senso e che possa portare a una condanna».

La difesa

L’avvocato Casula ha ribadito che già durante la fase delle indagini preliminari era evidente la prova di non colpevolezza di Mancinelli. E ha ricordato alcune testimonianze dei cavalieri Filippo Vidili e Paolo Rosas «che già durante le indagini negò di aver avuto notizie dall’appuntato dei carabinieri». In quel periodo però in città tutti parlavano della Sartiglia delle polemiche e dei possibili strascichi giudiziari. «C’è una prova dell’impossibilità che Mancinelli potesse commettere quel reato – ha sottolineato – il fascicolo era secretato, le indagini erano della squadra mobile, l’appuntato come avrebbe potuto conoscere gli atti?». Anche l'avvocato Soro ha insistito sul fatto che si è indagato in una sola direzione, non ci sono stati accertamenti alternativi. «Un vuoto probatorio sotto ogni profilo». Ed ecco la richiesta di assoluzione piena perché il fatto non sussiste e per restituire dignità «a un uomo che per oltre 30 anni ha svolto con serietà, professionalità, riservatezza il suo lavoro in Procura». I legali hanno citato anche la scheda di valutazione che il procuratore fece a luglio di quell’anno nei confronti di Mancinelli. «Assolutamente riservato, un valido collaboratore». Poi il verdetto dell collegio (presidente Carla Altieri, a latere Marco Mascia e Serena Corrias).