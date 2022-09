Sarroch, la donna che ha vissuto due volte grazie a un trapianto 

Oggi, a 88 anni, il fegato di Rina Serra – che le fu donato da un giovane morto di incidente stradale – funziona ancora bene, purtroppo da circa sei anni soffre di Alzheimer e la sua mente non è più quella di un tempo: a raccontare gli ultimi trent’anni della sua vita ci pensa però la figlia, Bianca Meloni, dallo scorso anno vice sindaca e assessora alle Politiche sociali di Sarroch. «Mia madre si era ammalata alla soglia dei quarant'anni di cirrosi biliare primitiva, probabilmente contratta a causa della malaria passata da bambina – racconta Bianca Meloni -, da allora ha combattuto giorno dopo giorno per continuare a vivere, girando l'Italia e l'Europa in cerca di una cura sperimentale che potesse guarirla. Quando le speranze sembravano ormai svanite, si presentò l’occasione del trapianto: nonostante le difficoltà, tutto andò per il verso giusto. Durante questo lungo periodo non ha avuto grandi problemi, questo grazie anche al personale medico e sanitario del Centro Trapianti e del Reparto di Nefrologia del Brotzu, che in questi anni hanno curato mia madre e tutti i pazienti trapiantati con alta professionalità e grande umanità, oltre che le collaboratrici che quotidianamente mi aiutano a farla vivere nel miglior modo possibile».

Ha sempre raccontato di essere nata due volte. La prima quando sua madre l’ha messa al mondo, l’altra quando ha ricevuto in dono un fegato nuovo che le ha ridato speranza.

Da quel 23 settembre del 1992, Rina Serra - prima trapiantata di Sarroch e tra le prime donne sarde a sottoporsi a questo delicato intervento - ha iniziato una nuova vita. Gli ultimi trent’anni, vissuti grazie al trapianto eseguito nell’ospedale Umberto I di Roma dall’equipe del professor Cortesini, le hanno permesso di condurre un’esistenza serena, circondata dall’amore dei figli, di dieci nipoti e una pronipote.

La storia

Oggi, a 88 anni, il fegato di Rina Serra – che le fu donato da un giovane morto di incidente stradale – funziona ancora bene, purtroppo da circa sei anni soffre di Alzheimer e la sua mente non è più quella di un tempo: a raccontare gli ultimi trent’anni della sua vita ci pensa però la figlia, Bianca Meloni, dallo scorso anno vice sindaca e assessora alle Politiche sociali di Sarroch. «Mia madre si era ammalata alla soglia dei quarant'anni di cirrosi biliare primitiva, probabilmente contratta a causa della malaria passata da bambina – racconta Bianca Meloni -, da allora ha combattuto giorno dopo giorno per continuare a vivere, girando l'Italia e l'Europa in cerca di una cura sperimentale che potesse guarirla. Quando le speranze sembravano ormai svanite, si presentò l’occasione del trapianto: nonostante le difficoltà, tutto andò per il verso giusto. Durante questo lungo periodo non ha avuto grandi problemi, questo grazie anche al personale medico e sanitario del Centro Trapianti e del Reparto di Nefrologia del Brotzu, che in questi anni hanno curato mia madre e tutti i pazienti trapiantati con alta professionalità e grande umanità, oltre che le collaboratrici che quotidianamente mi aiutano a farla vivere nel miglior modo possibile».

Il messaggio

Bianca Meloni è pronta a fare la sua parte affinché altri malati possano avere le possibilità che ha avuto sua madre: «Ancora oggi il fegato di mia madre non rappresenta un problema, ma a causa del morbo di Alzheimer, nonostante abbia mantenuto un temperamento mite e amorevole, non è più quella di un tempo. Sino a qualche anno fa, quando le sue condizioni erano ancora buone, ringraziava chi le aveva dato questa seconda vita, compresa l’opportunità di vivere altri trent’anni un’esistenza serena in famiglia allietata dalla nascita dei nipoti. E oggi sono sicura che mi chiederebbe, anche per il ruolo di assessora che ricopro, di sensibilizzare le persone alla donazione di organi, un grande atto di amore che può regalare una nuova vita a chi ha gravi problemi di salute. Ora che conosco più da vicino l'Alzheimer, mi sento di invitare chi ha un familiare affetto da questa patologia così invalidante, di continuare a farlo vivere in mezzo ai suoi cari, curandolo con amore e pazienza. Il nostro Comune offre tutta una serie di servizi, anche per tale patologia, ma è necessario impegnarsi ad aiutare oltre che i pazienti, anche i familiari che li assistono, soprattutto sotto il profilo psicologico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata