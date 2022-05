Sarrala: un’estate pulita e sicura 

L’hotel Janas è in attività da quattro anni. Porte aperte per il 2022 dai primi di maggio. «La prima stagione non è andata male le altre due sono state segnate dalla pandemia – racconta la titolare Stefania Carta – tutto sommato ho avuto una buona occupazione. Quest’anno il livello di prenotazioni è molto alto. Ad oggi ho già raggiunto il fatturato di tutta la scorsa stagione. Ho ancora dei posti da riempire ma le prenotazioni ci sono, non solo per luglio e agosto ma anche per settembre e ottobre». Al Janas uno dei servizi più richiesti è quello a mezza pensione che ha fatto aumentare il fatturato. «Nei mesi di bassa stagione i clienti sono per la maggior parte stranieri – conclude Carta – mentre in quelli caldi sono per lo più italiani».

Pienone Sa Iba Resort ha aperto per Pasqua e già nelle ultime due settimane di aprile ha visto occupati oltre il 70 per cento dei posti disponibili: «Un evento straordinario se si conta che stiamo uscendo da una pandemia – afferma Mario Lai, amministratore unico – anche a maggio ci siamo tenuti sugli stessi livelli». Se a giugno si assiste a un calo delle prenotazioni, del tutto fisiologico, luglio e agosto saranno positivi. «Un altro buon segnale è dato dalla ripresa dei viaggi dall’estero il 90 per cento arriva dalla Germania e dall’Europa dell’Est. Sembra si stia tornando ai livelli del 2019».

I turisti troveranno spiagge pulite e sicure. Sarrala, meta ogni anno di migliaia di vacanzieri, sarà più godibile anche grazie a un servizio di raccolta rifiuti più efficiente e a un prolungamento degli orari di apertura delle isole ecologiche. La pulizia delle spiagge sarà effettuata periodicamente e il Comune garantirà anche quest’anno il servizio di salvamento a mare. In tema di musica e intrattenimento l’offerta è ancora da definire: «Stiamo avendo incontri interlocutori con le associazioni culturali – dice il sindaco Giulio Murgia, 43 anni, – per programmare gli eventi estivi».

Intanto tra gli imprenditori cresce la fiducia per la stagione della riscossa. Le prenotazioni stanno andando a gonfie vele.

Pienone

Ottimismo

Buone le previsioni anche per Luigi Deiana, proprietario del Cort ‘e Nastasj che riaprirà il 24 maggio. «Siamo soddisfatti – spiega – con la guerra l’estero viene percepito come un luogo poco sicuro. Dati alla mano abbiamo un netto miglioramento rispetto al 2021, anche per il mese di giugno».

