Sardinia Film Festival da vivere Alghero versione maxischermo 

Una full immersion nel mondo dell’animazione e dei cartoon. Venti ore di proiezioni e altrettante di incontri aperti al pubblico, fra masterclass e presentazioni. Ospiti di eccezione e temi che invitano alla riflessione. Alghero è pronta ad accogliere la diciottesima edizione di Sardinia Film Festival, il premio cinematografico storicamente organizzato dal Cineclub Sassari, in programma dal 27 settembre al 2 ottobre. Ieri la conferenza stampa nei locali del Quarter, con Luca Raffaelli, il direttore artistico del festival e Carlo Dessì, presidente del Cineclub Sassari.

Il programma

«La novità di quest’anno è la sezione dedicata ai lungometraggi», ha anticipato Raffaelli, «con quattro produzioni internazionali». L’evento di apertura sarà martedì prossimo negli spazi della Sella & Mosca, la cantina algherese partner del festival, con la proiezione fuori concorso del film “L'isola di Giovanni” di Mizuho Nishikubo, prodotto nel 2014 dalla giapponese Pruduction I.G e nell’occasione presentato da Francesco Prandoni, direttore della divisione internazionale della casa di produzione di Tokyo. Dal giorno seguente, sul grande schermo allestito nello splendido chiostro di San Francesco, del 1400, il pubblico potrà partecipare gratuitamente alla visione dei 53 cortometraggi del concorso principale e delle 4 pellicole della sezione lungometraggi, a cui si aggiunge una selezione di opere presentate fuori concorso e una serie di classici restaurati del cartone animato statunitense (a cura di Antonio Gabriele Fiori, giovane collezionista sardo), nonché masterclass, presentazioni di pubblicazioni e incontri di approfondimento. «Una varietà straordinaria», ha aggiunto il direttore artistico, «dalle fantasie di topini che cantano opere liriche, alle tragedie che stiamo vivendo nei giorni nostri».

I protagonisti

Le proiezioni saranno non-stop dal pomeriggio alla notte e le giurie tecniche vedono nomi illustri: il cartoonist e animatore italiano Joshua Held, l’autrice e produttrice Rossella Mercurio, il produttore Francesco Prandoni, lo scrittore, regista e giornalista Bepi Vigna e la regista giapponese Maya Yonesho. Toccherà invece all’autrice e illustratrice Antonella Abbatiello, al produttore Christophe Jankovics, alla regista Veronica Martiradonna, al produttore Thomas Meyer-Hermann e alla direttrice del festival Anima di Bruxelles Karin Vandernydt valutare i corti in concorso. Le due giurie assegneranno il primo premio assoluto Gran Premio Sardinia Film Festival alla migliore animazione. Il Premio Fabrizio Bellocchio andrà all’opera che si distinguerà per il contenuto sociale. Il Premio Bruno Bozzetto invece per il film che si dimostrerà dalla parte della natura e degli animali, mentre il Premio Osvaldo Cavandoli verrà assegnato al one-man-film. L’opera più originale riceverà il Premio Giulio Gianini e il Premio Manfredo Manfredi, invece, al film che darà spazio al dubbio. La pellicola che esprimerà più degli altri il prezioso dono della sintesi riceverà il Premio Fusako Yusaki, mentre il Premio Pino Zac sarà assegnato al il film più ribelle in concorso. Al miglior lungometraggio andrà il Premio Anton Gino Domeneghini, mentre per la pellicola over 40 minuti più originale è riservato il Premio Nino e Toni Pagot. Spazio anche ai più giovani con il Premio under 14 e il Premio under 20. Poi le masterclass, aperte a tutti con i maestri dell’animazione provenienti da tutto il mondo.