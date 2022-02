Sardi in viaggio solo col pass base «Giustizia è fatta» 

Il “dogma” è caduto al Senato. Chi non ha fatto il vaccino e dalla Sardegna, o da tutte le Isole, intende raggiungere la Penisola per qualsiasi motivo – salute e lavori parlamentari, per esempio – lo potrà fare dopo che anche la Camera avrà dato il via libera alla conversione del decreto legge per la proroga dello stato d’emergenza. Sarà sufficiente un Green pass base per viaggiare su aerei e navi.

La “stortura”

Il risultato è rivendicato da tutti quei deputati e senatori che giudicavano discriminatorio, per i cittadini siciliani e sardi, l’obbligo di esibire il certificato rafforzato per volare o per salire su un traghetto, cioè le uniche due strade possibili per arrivare in “Continente”. La protesta per «una stortura a svantaggio soprattutto di chi ha necessità di cure che nelle Isole non è possibile ricevere» andava avanti da tempo, e aveva conquistato la ribalta in occasione dell’elezione del Capo dello Stato, alla quale non avevano potuto partecipare i parlamentari sardi no-Super Green pass. In quel caso alcuni membri di Alternativa c’è (Pino Cabras in testa) e il senatore Pietro Lorefice del M5S avevano presentato ricorso alla Corte Costituzionale per sospendere l’imposizione di tre vaccini per viaggiare, puntando sulla leva di una presunta violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari ai quali sarebbe stato impedito di partecipare ai lavori di Camera e Senato. Tentativo fallito: per la Consulta il diritto di presenziare ai lavori non esime i parlamentari dal rispetto delle regole.

«Misura sadica»

Per arrivare alla soluzione c’è voluto l’intervento del legislatore con la sconfitta del Governo a Palazzo Madama su due emendamenti (uno della Lega sugli spostamenti per motivi di salute, l’altro di Lorefice sulla libertà di muoversi da e per le Isole senza Super Green pass). «Cade una delle misure più inutili, insensate, sadiche e idiote mai concepite dal Governo - è il commento del deputato Pino Cabras (Alternativa c’è) – abbiamo contribuito a eliminarle, ma rimangono in piedi fin troppe altre misure che ledono i diritti fondamentali di milioni di persone». Però, aggiunge, «per la prima volta una legione di parlamentari ha scoperto l’esistenza della retromarcia». Secondo il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, «finalmente il Parlamento si è ribellato a un Governo sordo che si rifiutava di ascoltare le voci dei Comuni e dei partiti, che rimaneva immobile nonostante i casi assurdi di persone bloccate, come se il Super Green pass fosse il dogma».