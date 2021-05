Sardegna, vaccini agli sgoccioli 

Nel Marghine la campagna per l’immunizzazione è stata bloccata a causa della mancanza di vaccini. Chiuso l’hub di Macomer. Disagi anche a Oristano.

Dal 3 giugno si darà possibilità alle Regioni di aprire la vaccinazione a tutte le classi d'età seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali

«Le dosi di Pfizer e Moderna arrivano a “singhiozzo”, tra mille difficoltà. Quelle di Astrazeneca, su su cui pesano tanti, troppi, rifiuti, restano nei freezer». Un corto circuito che condiziona il piano di immunizzazione nell’Isola. Il commissario dell’Ares-Ats Massimo Temussi calcola le scorte attualmente disponibili nell’Isola. Lo scenario non è confortante. Le forniture degli antidoti più utilizzati sono insufficienti. In un momento in cui occorre dare ulteriore slancio alle somministrazioni, sull’onda delle indicazioni che giungono da Roma, l’Isola rischia di fermarsi.

Scorte insufficienti

«Disponiamo – aggiunge Temussi – di circa 120 mila dosi, 90 mila sono di Pfizer che nel giro di pochi giorni finiranno. Il resto è rappresentato da fiale del vaccino di Oxford a cui molti cittadini over 60 per paure ingiustificate dicono di no». Un nuovo approvvigionamento di vaccini dell'azienda statunitense è atteso martedì o al più tardi giovedì della prossima settimana: «Dovrebbero arrivare 76 mila dosi, una quantità non certo sufficiente al fabbisogno. Per Astrazeneca stiamo pensando di dare vita a una campagna informativa ma siano consapevoli del fatto che non possiamo imporre a nessuno un preparato non gradito».

I primi effetti

La campagna di immunizzazione comincia a subire i primi rallentamenti: l’Ats ha infatti annullato le vaccinazioni previste oggi nell’hub di Macomer, allestito all’interno del Palazzetto dello sport, punto di riferimento per tutti i comuni del Marghine. In una nota l’Azienda tutela della salute ha comunicato che «a causa dell’indisponibilità degli antidoti non verrà somministrata la seconda dose del vaccino Pfizer a chi ha ricevuto la prima lo scorso primo maggio». Un rinvio sine die in attesa di nuove scorte. Il sindaco Antonio Onorato Succu, deluso e arrabbiato, esprime «disappunto per l’interruzione, speriamo momentanea, della campagna vaccinale del Distretto di Macomer» e fa sapere «di aver chiesto chiarimenti alla dirigenza sanitaria soprattutto sull’equa distribuzione territoriale delle dosi anti Covid». Disagi anche a Oristano dove l’Assl ha annunciato che «è stata rinviata al prossimo 2 giugno una parte delle inoculazioni previste oggi nel Centro vaccinale di Sa Rodia mentre tutte quelle previste per il 31 maggio saranno effettuate il 6 giugno». Le modifiche vengono comunicate ai cittadini dal sistema di Poste Italiane con un messaggio al cellulare.

Figliuolo accelera

L’Isola, che nelle vaccinazioni è sempre nelle retrovie in base al report del Governo, non è al momento nelle condizioni di correre al passo richiesto dal commissario per l’emergenza covid Francesco Figliuolo. Il generale ieri ha dato una nuova accelerata al suo cronoprogramma: «Dal 3 giugno – ha detto nel corso della visita in Umbria – si darà possibilità alle Regioni di aprire a tutte le classi d’età seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali. Le dosi a disposizione saranno 20 milioni». Temussi risponde che «la Sardegna, in vista di una vaccinazione davvero di massa, è pronta ad aprire la sua agenda per le prenotazioni ma a patto che le forniture siano puntuali e in linea con le richieste».

Vaccini agli adolescenti

Intanto l’Agenzia europea dei medicinali ha autorizzato le somministrazioni del vaccino di Pfizer agli adolescenti con un’età tra i 12 e i 15 anni. «L'Aifa - ha chiarito Figliuolo - dovrebbe dare il via libera all'inizio della prossima settimana. Gli adolescenti li avevo già inseriti nel piano vaccinale presentato a marzo, si tratta di circa 2,3 milioni di giovani. Siamo in grado di procedere anche in questa classe». Si pensa ai giovanissimi ma devono essere ancora totalmente immunizzate altre fasce di età più a rischio. Secondo lo stesso commissario per l’emergenza «sugli over 60 a livello nazionale dobbiamo crescere di più perché siamo intorno al 62, 63% di copertura con una dose».

