Sardegna, “Un’isola in musica” La prima tappa è a Castelsardo 

Il video è girato nel cuore dello storico borgo, e termina in una delle torri del castello dei Doria: «Mio padre parlava campidanese, mia madre sorsese; è stato un bellissimo regalo perché mi sento parte di entrambe le culture. La musica poi apre alla modernità, un modo per tendere la mano ai giovani», continua Concas.

«Sono profondamente legata a questo luogo», ci racconta Cecilia Concas. Sguardo sognante, abito rosso passione, ha composto una canzone romantica in sardo logudorese, dal suono pop e trascinante. «Vengo qui da quando ero piccola, è un luogo così affascinante». L’artista sorsese, nata a Uta 52 anni fa, ha dedicato al borgo una canzone che richiama le sue stradine, e racconta un amore impossibile: «Un gioco di incontrarsi e sfuggirsi. La storia di un amore puro, come quello di Dante verso Beatrice; perché è vissuto solo interiormente, ed è impossibile da concretizzare. I protagonisti infatti sono già sposati. Mi sono ispirata ad una vicenda vera».

Un’isola da vivere come un ritmo che pulsa nelle vene, che fa battere il cuore. “Un’isola in musica” è il nuovo progetto di Stefano Di Franco, regista di video musicali per tanti artisti sardi e di diverse trasmissioni televisive. La prima tappa è a Castelsardo, per la canzone “Lughe in s’anima”, e video musicale; cantano Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni.

L’amore è un gioco

Le origini

L’amicizia

«La musica? Per me è un modo di divulgare il nostro modo di essere», commenta Emanuele Bazzoni, la voce più profonda e quasi tenorile del pezzo. Quarant’anni, usinese, racconta: «Il progetto parte da una collaborazione che abbiamo da tempo, Cecilia mi ha fatto sentire il testo e subito ho provato a cantarci sopra. Lo trovo un brano sempre attuale, in cui tanti possono rivedersi». Bazzoni si esibisce professionalmente da più di dieci anni e ha creato il gruppo etnico “A Ballare” con Roberto Fadda, mentre Cecilia Concas canta fin da bambina: «Ho iniziato nel coro della chiesa!», ricorda, e ha duettato con Maria Giovanna Cherchi e tanti altri.

L’eredità

«Il progetto è far conoscere la Sardegna negli elementi più belli: la musica e il territorio, nei borghi e nella natura. Ma in modo fruibile per le nuove generazioni», sintetizza Di Franco. «Mia madre ha fatto l’insegnante, ho girato e respirato tutta la Sardegna. Questo è solo il primo video, ma nei prossimi punto a mostrare i borghi più belli, coinvolgendo i maggiori artisti sardi». Il progetto intanto ha avuto l’approvazione del Comune di Castelsardo: «L’amministrazione è rimasta entusiasta, ma anche tutti i cittadini ci hanno accolto con entusiasmo», continua Di Franco. Dice Bazzoni: «Fare musica in sardo non è solo tradizione: tramandiamo quello che abbiamo ereditato». Continua Concas: «Ho già ricevuto tanti messaggi di persone che si riconoscono nella canzone, donne e uomini, giovani e meno giovani. Amo la Sardegna tutta, e quando canto qui sento questa terra che mi abbraccia, un profumo che mi avvolge».

