Sardegna sotto la cappa africana 

Da oggi sino alla fine del mese le temperature rimarranno stabili intorno ai 37/38 gradi in tutta l’Isola, in linea con l’inizio della stagione estiva. «Calerà, non di molto, il tasso di umidità – spiega Carlo Spanu, colonnello dell’Aeronautica militare – e questo significherà una percezione diversa del caldo. Nelle zone costiere, grazie a una maggiore ventilazione, nonostante le alte temperature la situazione sarà decisamente migliore rispetto alle aree interne».

L’anticiclone

Il fenomeno è legato all’anticiclone proveniente dal Sahara. «Questo ha generato – sottolinea Spanu – un aumento dell’umidità, soprattutto nell’alto Campidano e nell’Oristanese, dove si sono superati abbondantemente i 40 gradi. E anche questa settimana non si registreranno cambiamenti sostanziali, proseguendo la circolazione meridionale delle correnti africane». Insomma, caldo afoso come tradizione degli ultimi anni.

La situazione in Italia

«Nuova settimana piuttosto estrema sull’Italia: caldo africano e afa per giorni, con punte di oltre 40°C al Sud. Al Nord rischio di forti temporali in particolare su Alpi e alto Piemonte. I prossimi giorni saranno decisamente caldi sull’Italia ma in particolare al Sud, dove si prepara una severa ondata di calore africana –conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – per diversi giorni le regioni meridionali potranno toccare picchi di 40°C sulle zone interne, se non anche superiori ai 42-43°C sulla Sicilia. Qualche grado in meno lungo le coste ma con afa elevata e temperature percepite comunque molto alte».

Notti tropical i

«Il caldo sarà reso più opprimente anche dall’afa, che risulterà talora elevata in particolare sui settori costieri, nelle grandi aree urbane e in Pianura Padana – avverte Ferrara – si potranno così comunque percepire 38-40°C anche laddove le temperature massime si fermeranno sui 30-32°C. Non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si comincerà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città dove il rilascio di calore sarà più lento e andrà a interagire con l’aumento dell’umidità relativa delle ore serali. Prestare dunque attenzione al possibile disagio fisico, specie per i soggetti più deboli».

