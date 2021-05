Sardegna, restano in tre 

Dopo il primo turno del playoff della pallavolo restano solo due squadre sarde a sognare la promozione alla serie superiore.

B maschile

Il Sarroch prosegue nella sua serie positiva e non lascia neppure un set in due match al Cus Cagliari, dimostrando d’essere sempre più squadra solida, convinta dei propri mezzi e con tutti i giocatori anche i più giovani come John e Totila, in grande crescita. Mancano ancora tre ostacoli per la promozione: il primo - già sabato - sarà il Garlasco che ha superato i Diavoli Rosa di Brugherio.

B2 femminile

L’Alfieri esce vincitrice dalla battaglia del derby con la San Paolo. Le sanpapoline non amano perdere e hanno lottato fino all’ultimo. Valentina Calì, ha dimostrato, ancora una volta, d’essere indispensabile e di categoria superiore ma negli ultimi match tutta la squadra ha dato prova di grande maturità e compattezza. Roberto Capra applaude le sue ragazze per il traguardo insperato: «È una gran bella soddisfazione, siamo arrivati molto più avanti rispetto agli obiettivi che ci eravamo proposti. Ora verranno gli scontri più difficili con le corazzate come il Civitavecchia ma ora ci godiamo questo risultato». I playoff proseguono.

B1 femminile

Dopo un mese e mezzo d’attesa la Capo d’Orso Palau torna in campo nella prima sfida playoff e sfodera una prestazione e grande livello battendo seccamente il Costa Volpino. Il coach Antonio Guidarini esalta le sue giocatrici e guarda subito avanti: «È stata una gara bellissima. Sapevamo della loro forza con giocatrici arrivate dalla A2 e anche in A1. Le nostre sono entrate in campo motivate e con la carica giusta limitando i loro attacchi. È un sogno che va avanti e domani saremo già in palestra per preparare il ritorno. Siamo ai quarti e non vogliamo mollare»

