Sardegna Pride, festa e diritti 

Meno glamour, più iniziative per coinvolgere più persone possibili in una grande festa contro qualsiasi forma di odio e discriminazione. Il Sardegna Pride 2022 si svilupperà in tre giorni dal 30 giugno al 2 luglio e avrà come base i Giardini Pubblici di Sassari, ribattezzati per l’occasione Pride Village, mentre il corteo di sabato attraverserà il centro storico. «Una scelta politica perché vogliamo sollevare l'attenzione su un quartiere multietnico e multiculturale dove l'abbandono si trasforma anche in astio, contrasto e violenza», ha spiegato Massimo Mele, storico leader del MOS. E un’ulteriore segnale di attenzione è la possibilità di inserirsi nel corteo da tre punti diversi per andare incontro alle persone con mobilità ridotta.

I temi e i testimonial

Tutti i dettagli sono stati studiati per mesi dal coordinamento sardo LBGTQ+ e la rete Diritti al Cuore motto e vanno nella direzione del motto “Libertà senza confini”. Corposo il programma presentato a Palazzo Ducale dagli organizzatori, con Massimo Mele che ha ricordato “il Sardegna Pride ritorna dopo la pausa Covid e quest'anno coincide con i 30 anni di vita del Movimento Omosessuale Sardo”.

C'è ancora tanta strada da percorrere per tutelare e fare accettare i diritti di tutte e tutti, ma intanto non poco è stato fatto. E lo rivela anche il nome: non più Gay Pride, ma Sardegna Pride.

Massimo Mele ha aggiunto: «Il momento difficile che viviamo è frutto della logica di sopraffazione, che è quello machista, prevalgono le logiche di scontro, la logica binaria che ragiona per contrapposizione. Noi invece puntiamo su rispetto, pace e amore».