«Sardegna più colpita dalla crisi» 

La Sardegna è la regione più colpita dalla crisi Covid-19. È quanto si evidenzia nel rapporto regionale “Imprese Artigiane: protagoniste della ripartenza dell’economia della Sardegna”, elaborato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna e presentato ieri a Sassari. L’imponibile Iva rilevato da fatturazione elettronica, nel 2020 rispetto al 2019, registra una contrazione del 24,5%. Il calo è doppio rispetto alla media nazionale (-11,1%) e più accentuato rispetto a quello rilevato per tutte le altre regioni. I dati puntano i riflettori sull’ultimo biennio del comparto sardo attraverso i dati Istat, Unioncamere e Movimprese, analizzando lo stato di salute delle imprese artigiane. Al primo trimestre 2021 si osservano segnali incoraggianti di recupero con l’imponibile IVA in crescita del +7,1%, superiore al +6,3% medio nazionale.

Le imprese

Prima dell’incontro per la presentazione del report è stata eletta la nuova presidente di Confartigianato Sardegna, Maria Amelia Lai 56enne di Ozieri del settore delle costruzioni. Lai guiderà per il prossimo biennio le 34.253 imprese artigiane dell’isola (il 20,1% di tutte le attività produttive sarde, come si evidenzia nel rapporto). Ogni giorno ne vengono aperte 7 e ogni 100 abitanti se ne contano 2,1. Danno lavoro a 61.441 addetti (oltre 100mila con l’indotto), e producono un valore aggiunto di oltre 3 miliardi di euro, il 10,2% del totale. Di queste 5.900 sono create e gestite da donne e 2.542 sono quelle condotte da under 35.

La pandemia

Il report dedica un capitolo agli effetti della pandemia che, nonostante il segnale di rimbalzo delle iscrizioni totali registrate al primo trimestre dell’anno in corso (+8,7%), fa i conti con il primo trimestre 2020 condizionato dal lockdown di marzo. Le iscrizioni, confrontando i 14 mesi da inizio marzo 2020 a fine aprile 2021 con lo stesso periodo 2018-2019, segna una riduzione di 1.605 unità (-14,3%). Calano di 24 mila unità anche gli occupati nel 2020 rispetto al 2019 pari al 4,3%. Effetti negativi anche sul mercato estero. In Sardegna l’export dei comparti manifatturieri delle MPI sale del 13,1% rispetto 2019 che si contrappone al -42,5% dell’export dell’intero comparto con un -13,1%.

