Sardegna in zona gialla «Finalmente si riparte» 

La fascia gialla è conquistata. Un piccolo passo verso la “libertà” già assaporata un mese fa quando l’Isola entrò in fascia bianca, prima e unica in Italia. E un grande balzo contro la circolazione del virus. Questo cambio di “casacca” ha infatti essenzialmente un valore sanitario legato alla pandemia: l’indice Rt più basso in Italia (per la seconda settimana consecutiva), rischio basso, 41 casi ogni 100 mila abitanti, tutti numeri che certificano che la lotta contro il Covid sta andando verso la giusta direzione (ma questo non vuole dire abbassare la guardia, anzi), tanto che sono numeri da zona bianca. Ma ha anche, ovviamente, una valenza economica: bar e ristoranti riattivano il servizio al tavolo ma solo all’aperto, per ora. E finalmente riaprono teatri, cinema, musei.

La Cabina di regia

La Cabina di regia ieri ha analizzato l’andamento della pandemia dal 3 al 9 e per l’Isola solo buone notizie. Sono 633 i nuovi casi registrati dall’Iss, con una stima di Rt puntuale allo 0.7, con un’ulteriore flessione rispetto allo 0,74 rilevato in precedenza e allo 0,81 di due settimane. Non solo, l'Isola ha una classificazione di rischio basso, con un'incidenza di 41 casi per 100mila abitanti, il migliore in Italia insieme al Molise, e una percentuale di positività del 2,3%. Ancora, continuano a diminuire anche la pressione sugli ospedali, dove il tasso d'occupazione dei posti letto segna il 17% in area medica e 19% nelle terapie intensive.

A livello nazionale tutte le regioni in giallo tranne la Valle D’Aosta. Continua, anche se lentamente, la decrescita della curva dell'epidemia: l'indice di trasmissibilità Rt si è infatti abbassato arrivando al valore di 0,86 ed anche l'incidenza risulta ancora in discesa toccando i 96 casi su 100mila abitanti. E buone notizie riguardano pure la situazione degli ospedali, con sole tre regioni che sono sopra le soglie di allerta.

«Si riparte»

Ieri pomeriggio il ministro della Salute ha comunicato alla Regione il passaggio alla zona gialla. «Un cambio di classificazione che sarebbe già potuto avvenire la settimana scorsa, stando ai principali indicatori che misurano la diffusione del virus sul nostro territorio. Un risultato che premia i grandi sforzi messi in campo per contrastare la pandemia e il sacrifico dei sardi. L'allentamento delle restrizioni - sottolinea il presidente Christian Solinas - consentirà, in sicurezza, la ripartenza di tante attività».

I dati di ieri

In Sardegna dall'inizio dell'emergenza sono 56.032 i casi di positività accertati. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale sono stati rilevati 99 nuovi casi, di cui 15 diagnosticati ieri sera tra i membri dell'equipaggio di una nave petroliera ormeggiata in rada a Sarroch. Attualmente l'equipaggio si trova in isolamento sulla nave, a eccezione di un marinaio, ricoverato a Cagliari nel reparto Covid dell'ospedale Santissima Trinità. Il tasso di positività è pari all'1,9%. Si registrano purtroppo anche due nuovi decessi (1.430 in tutto).

Le nuove regole

In attesa delle riunione di lunedì di Cabina di regia e Governo per decidere se modificare il coprifuoco (facendolo scattare alle 23 o 24) o eliminarlo del tutto, ma anche se far aprire piscine all’aperto, mercati e centri commerciali nel weekend, cambiano le regole sempre da lunedì nell’Isola. Ci si potrà spostare da un comune all’altro senza giustificazione (dalle 5 alle 22), mentre si può varcare il mare senza limiti di orario per esigenze lavorative, di necessità o di salute o ancora se si è in possesso del certificato verde. Ovviamente il rientro nel proprio domicilio è sempre consentito così come quello nella seconda casa. Potersi spostare liberamente nell’Isola vuol dire di conseguenza andare a far visita a parenti o amici, massimo però 4 persone che possono portare con sé i figli minori.

Commercio e cultura

Continuano a restare aperti, ovviamente, negozi, parrucchieri ed estetisti. La vera novità riguarda bar e ristoranti che possono servire al tavolino, ma solo all’esterno dalle 5 alle 22. Non cambia nulla quindi per i centri commerciali, che chiudono nel fine settimana (tranne farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie che si trovano all’interno).

E finalmente inizieranno a dare segni di vita i luoghi di cultura: da lunedì aprono infatti musei, cinema e teatri.

Sport

Ripartono anche le attività sportive, ma solo all’aperto, per le discipline individuali, di squadra e di contatto in giardini pubblici e privati, centri e circoli sportivi. Ovviamente sono consentiti anche gli allenamenti di squadra così come la danza e lo yoga.

Scuola

L’attività in presenza negli istituti Superiori è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino ovviamente al 100 per cento.

633

i casi

registrati in sette giorni nell’Isola nel monitoraggio della Cabina di regia, alla quale partecipa anche il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro (nella foto), per la settimana dal 3 al 9

0,7

il tasso

dell’Rt, in calo rispetto allo 0,74 del penultimo report e allo 0.81 rilevato due settimane fa

41

i casi

ogni 100mila abitanti, il migliore dato in Italia insieme al Molise

Il cambio di classificazione sarebbe già potuto avvenire la settimana scorsa, stando ai principali indicatori che misurano la diffusione del virus sul nostro territorio