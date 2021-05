Sardegna in giallo, un nuovo inizio 

Si riparte, da oggi. La Sardegna in zona gialla può finalmente mettere in mostra i sui tesori, dalle coste ai musei, dai centri interni alla riconosciuta ospitalità. In attesa, scontato, che i turisti arrivino visto che finora, sottolineano gli operatori, prenotazioni ce ne sono poche. Aiuterà la caduta dell’obbligo di quarantena per chi arriva da Ue e Paesi Schengen e aiuterà il pass verde anche per gli spostamenti tra regioni, visto che da oggi può sbarcare nell’Isola senza bisogna di giustificazione chi risiede in un’altra regione gialla (tutte tranne la Valle D’Aosta). Oggi però sono fissate due riunioni importanti che possono portare ulteriori allentamenti.

I due vertici

Oggi incontro Cabina di regia-Governo per fare il tagliando alle restrizioni in vigore. Sul tavolo il posticipo del coprifuoco, alle 23 o più probabilmente a mezzanotte, a partire dal 24, la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana (probabilmente già dal 22) e quella per la ripartenza del settore dei matrimoni e delle cerimonie (forse il 15 giugno).

Ma sempre oggi si svolge l’incontro tra regioni, Istituto superiore di Sanità e ministero in cui dovrebbe arrivare il via libera ai nuovi parametri per l'attribuzione delle fasce. Resterà l’indice l'Rt, ma non farà più scattare in automatico il cambio di colore, come avvenuto finora. A determinare le 4 fasce dovrebbero essere l'incidenza dei casi su 100mila abitanti e l'Rt ospedaliero.

Nuove regole

Quindi dopo tre settimane in fascia rossa e due in arancione da oggi scattano le nuove regole. Quelle che in parte si sono già avute quando l’Isola era in fascia bianca. Resta (per adesso) il coprifuoco dalle 22 alle 5. La principale differenza per ristoranti bar, pub, gelaterie e pasticcerie è che ora il consumo al tavolo deve essere esclusivamente all'aperto nel rispetto degli orari del coprifuoco e dei protocolli di sicurezza: la circolare del Viminale ribadisce che il rientro a casa deve avvenire entro le 22. Senza limiti orari, invece, la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive (ma solo per gli ospiti). Da oggi anche in Sardegna possono entrare in funzione gli stabilimenti balneari.

Luoghi di cultura

Riaprono anche i musei e sarà possibile assistere agli spettacoli in sale teatrali, da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto. E' obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere e il rispetto di un metro di distanza tra gli spettatori (ad eccezione dei conviventi). La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque non possono esserci più di mille spettatori all'aperto e 500 al chiuso. Restano invece vietate tutte le attività in sale da ballo, discoteche e le feste private.

Spostamenti

E’ consentito andare in un altro comune senza giustificazione, mentre ci si può spostare in altre regioni senza limiti di orario per esigenze lavorative, di necessità, di salute o se si ha in tasca il certificato verde. Ovviamente il rientro nel proprio domicilio è sempre consentito così come quello nella seconda casa. Si potrà anche andare a far visita a casa di parenti e amici, massimo 4 persone che possono portare i figli minori.

Sport

Sostanziali novità anche per quanto riguarda l’attività sportiva. Fermo restando che restano ancora chiuse palestre e piscine, gli sport individuali, di squadra e di contatto si possono svolgere (allenamenti e gare) anche negli spazi esterni di centri e circoli sportivi.

