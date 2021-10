Sarda non solo da parte di padre «La mia testardaggine è nel Dna» 

«Ad agosto del 2020 ero ferma per il Covid e ho deciso di dedicarmi allo studio. Contattai Roberta, che apprezzo dai tempi in cui era la voce dei “Matia Bazar” e con cui sognavo di collaborare, e sono andata a trovarla ad Ancona: ci siamo piaciute, e lì è iniziato il percorso che ha portato all’inedito scritto lei e, per la parte musicale, da Giordano Tiottarelli, e prodotto dalla loro etichetta, la Bandidos. Io sono solo l’interprete del brano che mi hanno affidato e che ho subito sentito mio».

«E nella testardaggine: senza», dice, «mi sarei arresa e non mi sarebbe capitato un progetto discografico come questo». A 4 anni cantava a memoria le canzoni dei cartoni animati, a 8 andava per provini accompagnata dai genitori e ascoltava Aretha Franklin, Whitney Houston e Mariah Carey. «Le mie ispiratrici», svela la poliedrica performer. Mentre dall’anno scorso ha intrapreso un percorso di vocal coaching con Roberta Faccani. Da lì a “L’amore arriva solo di domenica” il passo è stato breve.

Muriel non sta più nella pelle. «L’8 ottobre è uscito “L’amore arriva solo di domenica”: ci stiamo dedicando alla promozione, in Italia e all’estero, ma nei prossimi mesi ci saranno altre novità», racconta la cantante, 34 anni, all’anagrafe Muriel Mamusi, perugina di nascita ma sarda di Montresta, nella Planargia, per parte di padre.

Come nasce?

Perché?

«Mi sono rispecchiata nella quotidianità di una coppia moderna presa da mille impegni: non dovrebbe essere così, ma è vero che “L’amore arriva solo di domenica”, e il videoclip dà proprio l’idea del giorno in cui ti ritrovi a casa, dopo una settimana frenetica in cui il partner te lo godi “a spizzichi e bocconi”, per dare spazio alla relazione, con la protagonista, che sarei io, che non vede l’ora di ritrovare il suo compagno per viverlo affettivamente e fisicamente».

Il protagonista maschile è l’attore ex “GF” Mario Ermito: suo marito come l’ha presa?

«È venuto sul set e si è divertito molto, come noi tutti mentre lo giravamo! Con Mario, poi, il feeling è stato immediato: è un caro amico di Roberta, e, come il brano, quando me l’hanno affidato ho detto subito di sì».

Da 1 a 10, quanto è soddisfatta del risultato?

«Direi 8: abbiamo puntato su una tematica attuale, e ne è venuto fuori un brano pop frizzante, molto giovane. Per me rappresenta un nuovo punto di partenza: per un po' accantonerò le serate che ho sempre fatto in giro per l’Italia, è un progetto discografico inedito in cui credo molto».

Rimpiange qualcosa?

«Ho scelto la via più difficile, che è quella della gavetta: tornando indietro forse un talent show lo farei, perché ti dà visibilità immediata anche presso i produttori, e a 34 anni mi rendo conto che ho dovuto sudare tantissimo anche solo per raggiungere piccoli traguardi. Allo stesso tempo, però, avere scelto l’altra strada è la cosa di cui vado più orgogliosa».

