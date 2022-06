S’Archittu, ticket della sosta e polemiche 

Parcheggi a pagamento no grazie. Da ieri a S’Archittu sono stati attivati oltre 700 stalli a pagamento lungo le vie a ridosso del lungomare e in un grande parcheggio in periferia, ed è bufera. L’iniziativa del Comune ha sollevano critiche tra residenti e turisti e sui social impazza la polemica: «È stato fatto per creare disagi a chi ci vive tutto l’anno», spiega un gruppo di residenti. «Dopo tutte le tasse che ci fanno pagare, ci mancava anche il parcheggio», spiega Adriano Podda. «Credo di pagare già abbastanza tasse al Comune per servizi inesistenti, sono oltretutto titolare di un passo carrabile e di un posto auto all'interno della mia proprietà, che viene chiuso da persone che non sono neanche del posto».

Le critiche

I primi a sollevare la questione a inizio mese erano stati Ovidio Serra, residente a S’Archittu ed ex consigliere di minoranza, e altri residenti. «L’iniziativa sarebbe lodevole se finalizzata alla salvaguardia del territorio. Si tratta invece di una operazione esclusivamente economica per incrementare le entrate comunali creando disagi a residenti e turisti che trovano uno splendido paesaggio accompagnato da cumuli di spazzatura». Per i residenti e gli operatori turistici e commerciali è previsto in concessione il parcheggio con abbonamento di 50 euro per tutta la stagione, oppure al costo di 20 euro mensili. Però con l’abbonamento mensile per il parcheggio non si ha la garanzia di poter occupare lo spazio con la propria automobile sotto casa. «Per i residenti non si applicano le strisce gialle riservate come in altri comuni. Purtroppo siamo lontani da strategie di marketing territoriale», incalza Serra.

La replica

Ma il sindaco Andrea Loche difende la normativa, che è sperimentale per questa stagione, «la borgata ora sarà più ordinata, non ci sarà più la sosta selvaggia come accadeva fino all’anno scorso. Il traffico sarà più snello e non ci saranno più scene di isteria per passi carrabili ostruiti dalle macchine senza autorizzazione. La ditta che gestisce i parcheggi ha assunto 4 ausiliari del traffico, tutti di Cuglieri». Per la carenza di servizi replica: «Ci stiamo lavorando, perché dopo avere pagato tutte le spese i soldi incassati andranno a finanziare le pulizie frequenti della borgata, il ritiro giornaliero a luglio e agosto della spazzatura, le mini-isole ecologiche per gli operatori commerciali e turistici, quindi garantire montascale e accesso in spiaggia ai disabili e in futuro la fruizione dei bagni pubblici, e ulteriori servizi».