«Sarai sempre il nostro campione» 

«La vita è un viaggio ed io preferisco viverla viaggiando». Simone Longu ogni giorno metteva in pratica la frase riportata nel suo profilo Facebook: oltre allo sport, amava viaggiare con la sua Marta e vivere quotidianamente nuove esperienze. Per questo stava bene con tutti. Il 35enne di Sant’Avendrace, morto martedì sera sull’Asse Mediano in un tragico incidente stradale, ha lasciato un segno indelebile nella vita di tanti: dei familiari e dei numerosi amici. «Vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre: era la tua massima di vita. Dacci la forza di sorridere, proprio come te, in ogni istante. Ora corri leggero tra le nuvole. E vinci, vinci per noi. Rimarrai sempre il nostro migliore campione», sono le parole affidate ai social della giovane fidanzata e dagli amici più stretti.

L’inchiesta

E mentre ci si prepara a dare l’ultimo saluto a Simone Longu (il funerale verrà celebrato domani alle 16 nella chiesa di piazza Medaglia Miracolosa a San Michele), le indagini sull’incidente vanno avanti. Sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, è finito Mattia Saba, 30 anni di Selargius. Alla guida di una Ford Fiesta, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, sarebbe arrivato sull’Asse Mediano dalla rampa d’ingresso da viale Marconi. Per cause ancora da chiarire, nel cambio di corsia avrebbe colpito lo scooter Honda Sh300 con la parte anteriore, scaraventandolo verso il guardrail. Longu ha battuto la testa su uno dei montanti morendo sul colpo. «Non l’ho visto, non ho visto alcun scooter», avrebbe detto il trentenne poi sottoposto ad alcoltest (negativo) e agli altri esami in ospedale. Sotto choc è poi tornato a casa insieme a un familiare. Auto e scooter, dai primi riscontri, non viaggiavano ad alta velocità. Per chiarire bene la dinamica e responsabilità, gli agenti dell’Infortunistica della Municipale stanno cercando anche eventuali testimoni: «Chiunque avesse assistito all’incidente», fanno sapere dal comando, «e potesse fornire elementi utili su quanto accaduto ci contatti».

Sport in lutto

Simone Longu lavorava in una ditta di produzione alimentare (panini e tramezzini). Ancora increduli, i colleghi trovano solo la forza per scrivere su Facebook: «Resterai sempre nel nostro cuore». Amava viaggiare e la sua grande, infinita passione era lo sport: corsa, trekking, bici, palestra, non si faceva mancare niente. Era tesserato per l’Asd Cagliari Atletica Leggera e per l’Asd Sport Planet di Sinnai. Ed era un tifoso del Cagliari Calcio. Per chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo, le lacrime non bastano più. «Un amico eccezionale: disponibile, generoso, simpatico», dice Roberto Zizi, compagno di corsa. «Uno zio, non di sangue, ma per scelta», sottolinea Sara Pandolfi. «Ci siamo sentiti il giorno prima della tragedia», racconta Donatella Vargiu, compagna della società di atletica, «per organizzare una festa a sorpresa per un amico. Simone era un buono. Una persona speciale». Manuela Piras promette: «Mi aveva detto che avrebbe fatto il cammino di Santiago il prossimo anno. Lo farò io per lui. Non ci sono parole per descriverlo».