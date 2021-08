Sarah rivede il mare sulla barca speciale: «Era il mio sogno» 

Ha dovuto aspettare che la malattia le concedesse un po’ di tregua ma alla fine ha realizzato il suo sogno. Sarah Sarritzu, 26 anni, la ragazza affetta da una malattia rara che piano piano l’ha costretta su una sedia a rotelle, nei giorni scorsi ha visitato le calette della costa di Villasimius a bordo di una imbarcazione attrezzata per accogliere i disabili. E grazie a un particolare sistema che consente di immergere in acqua una parte della poppa della barca, ha anche potuto fare il bagno.

L’appello

È un desiderio che si realizza dopo che la mamma della giovane, Elisabetta Atzori, aveva lanciato un appello attraverso le colonne dell’ Unione Sarda . Si erano proposti in tanti per aiutare la Sarah, ma alla fine è stata scelta una famiglia quartese che ha preferito mantenere l’anonimato. «Marito, moglie e due bambini, appena hanno saputo del desiderio di mia figlia mi hanno contattato», spiega Elisabetta Atzori, «hanno una barca adatta e si sono subito resi disponibili».

La giornata

La sveglia quel giorno ha suonato presto. In auto Sarah Sarritzu e la mamma hanno raggiunto il porto di Villasimius e da qui sono salite sulla barca, che poi è salpata alla volta delle calette da sogno. «Per me è stata una gioia e un’emozione grandissima», racconta la ventiseienne, «quasi non credevo a quello che stavo vivendo. Ringrazio tantissimo chi mi ha permesso di realizzare questo sogno ma anche le tante persone che ci hanno contattato, offrendosi di aiutarmi. Ho passato una giornata che non dimenticherò». La prima tappa è stata punta Molentis dove si sono fermati qualche ora poi da lì hanno circumnavigato l’isola dei Cavoli e visitato le varie calette. «Dove Sarah ha fatto il bagno proprio come voleva», dice la mamma «si sedeva su una passerella che poi veniva immersa nell’acqua». L’offerta per la gita era arrivata già da tempo ma «abbiamo dovuto aspettare perché Sarah non stava bene. È dimagrita ulteriormente, poi siamo dovute andare a Bologna per un intervento chirurgico, per cui abbiamo dovuto aspettare anche che la ferita si cicatrizzasse».

Il caso

Sarah Sarritzu è affetta da una malattia rara che porta le articolazioni a dislocarsi, provocandole dolori atroci, e che la costringe a ricorrere alla nutrizione con la flebo a causa dei problemi di digestione. Negli ultimi tempi è peggiorata ed è costretta a muoversi solo sulla sedia a rotelle. Uscire di casa è ormai sempre più una rarità. Il suo calvario è iniziato quando era una bambina. Sembravano solo problemi di crescita. Poi invece la situazione è precipitata. «La gita in barca è stata una delle cose più belle che ho fatto negli ultimi anni», dice ancora Sarah Sarritzu, «abbiamo conosciuto persone splendide che non finirò mai di ringraziare. Mi hanno fatto sentire come a casa ed è importante che abbiano compreso la mia situazione. Hanno avuto tante attenzioni nei miei confronti e hanno capito i miei bisogni». Mamma Elisabetta aggiunge: «Vedere il sorriso di mia figlia è stato bellissimo. Ci siamo emozionate tanto e non dimenticheremo mai questa esperienza». Intanto grazie a una raccolta fondi promossa da un amica di Sarah sono stati raccolti 800 euro che sono serviti per acquistare una sedia “job” per disabili che servirà alla giovane per andare in spiaggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA