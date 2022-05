Sarà una piazza della discordia 

L'inserimento di una “piazza-piastra” sopra il parcheggio di via XXV Aprile ha provocato «un differente scenario di intervento». Tanto che ora si dovrà procedere «all’affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione del nuovo Piano operativo di bonifica dell’area interessata». Tradotto: ulteriore allungamento di tempi per il Centro intermodale, che Sassari aspetta da oltre 20 anni. Il virgolettato si riferisce alla Determinazione n. 1198 del 28 aprile di quest'anno fatta dall'ingegnere Fabio Emanuele Spurio, del settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico del Comune di Sassari.

Il caso

La determinazione dirigenziale in realtà ha l'obiettivo di «estendere la nomina di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Ivano Mulas per le attività necessarie alla progettazione ed esecuzione del nuovo Piano Operativo di Bonifica dell’intervento denominato Centro Intermodale Passeggeri di Via XXV Aprile». Tra il burocratese delle voci di «preso atto che» e «valutata» emergono quelle difficoltà che per la verità qualcuno già mesi fa aveva evidenziato quando la Giunta Campus aveva modificato il piano originario che prevedeva un semplice parcheggio a raso in via XXV Aprile, puntando su una piazza-piastra sovrastante il parcheggio.

Il consigliere comunale Mariolino Andrìa spiega: «Se si aggiunge una piazza sopra un parcheggio, per sostenerla servono pilastri, e non pochi, con grossi plinti e conseguenti scavi per gli stessi in profondità, e quindi si rendono necessarie ulteriori indagini e bonifiche».

Il progetto