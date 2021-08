Sarà una Dinamo sprint 

Sassari. Più atletica e più giovane. Così si presenta la Dinamo edizione 2021/22. Completata la squadra la settimana scorsa, partite le prime visite mediche per il gruppo italiano, il Banco di Sardegna attende ora l'arrivo degli stranieri per fissare date e sedi di ritiro e amichevoli. Il coach Demis Cavina ha spiegato a Dinamo Tv il principio ispiratore del mercato: «Abbiamo pensato di avere più atletismo in tutti i ruoli e di avere giocatori più duttili tatticamente che sanno fare più cose. Poi il mio pallino è la velocità della transizione offensiva, il saper correre ad ogni possesso, sia un rimbalzo o una palla recuperata. L’idea è di avere una squadra lunga perché abbiamo i due impegni, campionato e Champions. Ci sono giocatori giovani, motivati. Essendo giovani bisogna tollerare anche qualche errore, l’importante è che l’intensità sia quella giusta».

Cambio di regista

La settimana scorsa è maturata la partenza di Marco Spissu (ha firmato un biennale per Malaga) e l’arrivo dello statunitense di passaporto kazako Antony Clemmons. Sesto straniero, dato che era impossibile reperire sul mercato italiano un play del valore di Spissu. L’allenatore biancoblù analizza il settore pensante della squadra: «Il ruolo del play è ben coperto, Clemmons lo ha fatto negli ultimi anni, nasce come guardia e si è spostato play, al contrario Battle aveva iniziato da play nel college. Gentile e Logan sanno fare il play».

Esterni e interni

In effetti, nei ruoli di play, guardie e ala piccola il Banco sembra completo, anche perché Devecchi e Chessa allungano le rotazioni degli esterni, mentre Jason Burnell è l'ala piccola titolare, in difesa può tenere quasi tutti gli avversari, mentre in attacco può giocare da secondo lungo. Meno completa appare Sassari nei ruoli più vicini a canestro. O meglio, dipende molto dal rendimento dei giovani Diop e Trier, e anche da Borra, che dovranno supportare e fare rifiatare Mekowulu e Bandzius.

