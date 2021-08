Sarà una Dinamo camaleontica: parola di Cavina 

Sassari. Lavori in corso. Ma se fuori il PalaSerradimigni è un cantiere immobile dal 1° giugno, all'interno c'è fermento e vitalità: Demis Cavina parla col suo staff tecnico, riassapora l'aria di un impianto dove ha allenato due stagioni in A2 (dal 2007 al 2009).

Demis Cavina, il ritorno: è emozionato?

«Sino a domenica sera era ancora un sogno, adesso avere visto i ragazzi in campo è una grande emozione. Devo anche dire che sono in città già da alcuni giorni e ho avuto come la sensazione di non essere mai andato via, non solo perché rivedo volti di persone che conosco».

Preparazione fatta a Sassari, cosa comporta?

«Abbiamo fatto la scelta di stare qui sin dall'inizio, nel nostro campo perché vogliamo iniziare da qui. Anche se gli arrivi degli stranieri sono scaglionati, il lavoro sarà graduale, ma non per questo meno intenso. La scelta di partire con un certo anticipo ci dà la possibilità di avere un programma elastico. Abbiamo tanto tempo di lavorare per la Supercoppa, primo impegno ufficiale. Speriamo di non avere intoppi come pratiche burocratiche per gli stranieri, ma c'è tutto il tempo per preparare bene il primo impegno ufficiale».

Com'è gestire il dopo Pozzecco, un ciclo positivo, c'è pressione?

«Veramente di stagioni veramente sbagliate da Sassari non ne ricordo, Sassari ha avuto tanti cicli positivi, mi piacerebbe aprire un nuovo ciclo positivo e lavoriamo per questo. Le pressioni? Me le pongo già da solo. Ho la fortuna di lavorare con un grande staff che ha esperienza di Sassari e di Champions, lavoreremo tanto in sharing (condivisione) con staff e giocatori, il passato non deve essere motivo di pressione, ma di esaltazione. Non saranno una o due posizioni a dare il senso di quello fatto, ma la sensazione di una squadra che abbia dato tutto, sin dall'inizio, che la squadra capisca le ambizioni della piazza».

Come sarà la sua Dinamo?

«Atletica, camaleontica e lavoratrice, perché col gruppo costruito sarebbe sinonimo di crescita, abbiamo puntato su certezze ma anche su giocatori giovani, con un'età media più bassa rispetto all'anno scorso».

Tanti giovani e quindi tanta pazienza?

«Tendenzialmente le mie squadre sono sempre state costruite con questo criterio. Ai giovani bisogna dare la possibilità di sbagliare, perché solo così si cresce, non possiamo essere perfetti da subito. Il che non vuol dire perdere. Gianmarco Pozzecco e Meo Sacchetti hanno insegnato a noi allenatori di non fissarci troppo sull'errore dei giocatori, ma badare che da quell'errore si possa crescere».

