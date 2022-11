Sarà un “Dicembre Letterario” Parola del Club di Jane Austen 

La memoria è più forte del ricordo, diceva la scrittrice cilena Marcela Serrano. E sarà proprio la valorizzazione della memoria delle donne che grazie al loro talento hanno lasciato un segno nel mondo della cultura l’obiettivo della settima edizione del “Dicembre Letterario” organizzato dal Club di Jane Austen Sardegna. Una rassegna che comincerà il 25 novembre e terminerà il 18 dicembre e che declina la cultura in ognuna delle sue forme, dall’arte alla letteratura, passando per la poesia, il teatro, la musica e la danza.

No alla violenza

Il tema di quest’anno sarà “Letteratura e Poesia al Femminile”, un’occasione per testimoniare, nel corso delle dodici serate in programma tra Villacidro, Sassari, Cagliari, Nuoro, Padova, l’impegno e la perseveranza di donne capaci di distinguersi lasciando un segno profondo. Tante le personalità di valore presenti a cominciare dal primo appuntamento il 25 novembre: un appuntamento particolarmente sentito in quanto ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che vedrà susseguirsi al teatro Don Bosco di Villacidro la cantautrice Ilaria Porceddu, la giornalista Maria Francesca Chiappe, lo scrittore Simone Tempia e il duo Lucido Sottile per l’evento “Parola, Singolare, Femminile”, in cui verranno recitati monologhi incentrati sulla parole in relazione ai vari settori della cultura.

I protagonisti

Tra i nomi più attesi, spicca quello della scrittrice Felicia Kingsley con il suo “Ti aspetto a Central Park” che approderà a Cagliari al Lazzaretto di Sant’Elia. Ma non solo: l’1 dicembre a Nuoro, sarà la poesia a fare da protagonista allo Spazio Ilisso con l’intervento delle poetesse Anna Segre, Giulia Martini, Beatrice Zerbini e del poeta Francesco Ottonello. Il “Dicembre Letterario” approderà anche a Padova, nel corso dell’800 Padova Festival, il 3 dicembre, mentre il gran finale sarà all’insegna di tre giornate, dal 16 al 18, dedicate interamente a Jane Austen. La presidente del Club di Jane Austen Sardegna Gabriela Podda e la direttrice artistica Giuditta Sireu, il 17 alla Mem di Cagliari, introdurranno un convegno sulla rilettura del capolavoro austeniano “Orgoglio e prediudizio”, il giorno seguente tra la Mem e Villa Vivaldi ci si soffermerà sui romanzi e i vari scritti della Austen oltre che sul confronto con Grazia Deledda e Virginia Woolf. Infine, la conclusione sarà il 18 alla Fondazione Siotto di Cagliari con l'incontro del Club e dei circoli di Jane Austen nel mondo e la premiazione della seconda edizione di “Letters to Jane Austen”. «La nostra rassegna e il nostro Club crescono sempre di più», le parole di Giuditta Sireus. «Il nostro è un cammino lungo, stimolante e che ci porta giorno dopo giorno a scalare una montagna la cui vetta non è così lontana». Una vetta da cui scorgere un panorama di parole, sentimenti, ideali. Portati avanti da donne caparbie, dotate di dolcezza ed empatia più forti dell’aggressività di chi non sa guardare oltre.