«Sarà l’estate della ripresa» 

La ripresa c’è e si vede. Il tempo, col caldo che spacca, accelera la voglia di mare e di vacanze che si respira in città e soprattutto tra Torregrande, il Sinis e le spiagge del Montiferru.

Si tocca nei bar, ristoranti, alberghi, case vacanza e agriturismo dove le carte di credito finalmente hanno ripreso a strisciare.

Federalberghi

«Ci avvicineremo parecchio ai dati della stagione turistica pre Covid, i segnali che arrivano, su una stagione turistica positiva, sono abbastanza precisi. Gli alberghi registrano un buon numero di prenotazioni per luglio e agosto, alcuni sono arrivati quasi al tutto esaurito. Sono molto fiducioso», assicura Pino Porcedda, 65 anni, presidente Federalberghi della provincia.

I numeri del 2019 furono da boom: 274 mila attivi, 816.863 presenze, 155 mila italiani, 118 mila stranieri, per un giro d’affari che ha sfiorato i 250 milioni di euro. Una cifra importante che l’economia della provincia ha perso nel 2020 per la pandemia, ma che potrebbe essere recuperata quest’anno.

Ente turismo

Mario Cisci, 73 anni, fresco presidente dell’Ente bilaterale per il Turismo conferma: «I dati sono positivi, le strutture a luglio e agosto non sono al completo ma i contatti fanno pensare che ci arriveremo. Ma anche questa seconda parte di giugno è interessante. Diciamo che abbiamo ripreso a correre dopo un anno disastroso con una perdita che ha superato il 70 per cento».

Oristano

A Torregrande il boom è nell’aria, lungomare, ristoranti e chioschi viaggiano a buon ritmo.

«Il lavoro è ripreso, a Torre si rivedono i turisti. Se non altro è ritornata la fiducia e questo ha un grande valore. Certo quanto a strutture siamo ancora indietro», racconta Gianni Usai, 55 anni bar –ristorante “Cuccumeu” sul lungomare.

In provincia

in provincia ci sono 46 alberghi e altre 12 strutture tra albergo diffuso e residenziale per un totale di 7440 letti. Oltre a 1047 strutture extra alberghiere per un totale di 11.405 letti. «L’offerta cresce e migliora la qualità dei servizi, c’è ancora da fare ma molto è stato fatto», commenta ancora Pino Porcedda.

Gli operatori

Mario Serra, 60 anni, hotel Mariano IV Palace 4 stelle: «A luglio e agosto abbiamo un buon numero di prenotazioni. La ripresa c’è e non appena cesserà quell’ultima parte di incertezza sul Covid sarà totale. C’è un problema che credo comune al settore: si fatica a trovare il personale necessario e qualificato». Buone notizie anche dagli agriturismo. Piero Piras, 54 anni che con la famiglia gestisce “Saboti antigu”, a Sa Rena Scoada, marina di San vero Milis. «Diciamo che finalmente la stagione si sta muovendo, penso che rispetto al 2019, pre Covid quindi, si possa avere un netto miglioramento non appena le incertezze dettate dalla pandemia spariranno». Anche in città ristoranti e bar viaggiano a buon ritmo. Mattia Pippia, 24 anni ristorante “Craft:” Incominciamo a vedere turisti, mancano gli stranieri ma è normale, arrivano tra luglio e settembre».

