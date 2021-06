«Sarà l’estate degli artisti di casa» 

“A.A.A. Artisti iglesienti cercansi per Notteggiando”. La richiesta è stata fatta dal sindaco di Iglesias, Mauro Usai, con una breve ma efficace diretta Facebook, venerdì sera. E in tre giorni l’indirizzo mail della Pro Loco - che sta lavorando con l’amministrazione all’organizzazione dell’estate iglesiente - viene sommersa dagli oltre 300 curricula giunti dalla città ma anche dal Sulcis e dal Cagliaritano.

Iglesias per gli artisti

«La categoria più abbandonata del periodo della pandemia, cioè il mondo della cultura e dell’arte, ha bisogno di lavorare e lo spirito con cui abbiamo programmato Notteggiando 2021 è questo. È l’anno della rinascita e non possiamo dimenticare un settore al verde, sono lavoratori come tutti gli altri e vanno rispettati: abbiamo un patrimonio di musicisti, ballerini e attori e puntiamo a valorizzare il prodotto locale e di qualità - commenta il sindaco Mauro Usai – Il giusto equilibrio tra manifestazioni sobrie non assembrate e un occhio di riguardo nei confronti di queste categorie, lo abbiamo riassunto con un invito agli artisti iglesienti. Cercheremo di accontentarli tutti, vogliamo coprire tutti i giorni della settimana».

Ultime dalla Pro Loco

La mail indicata dal sindaco è quella della Pro Loco, info@prolocoiglesias.it, e le candidature scadono il 12 giugno. «L’obiettivo era ripartire da noi. Prima della diretta avevamo realizzato un post sulla pagina della Pro Loco ed era stato condiviso moltissimo, poi col video c’è stato il botto. Ci hanno scritto gruppi storici e giovanili, compagnie teatrali. È bello ci sia una risposta simile, l’iniziativa è stata apprezzata, abbiamo ricevuto tanti complimenti per aver scelto di ripartire dal territorio e non dai grandi nomi, poiché così i cachet rimarranno qui. I talenti ci sono e sta a noi valorizzarli, dando visibilità anche a chi non ne ha», spiega Sabrina Madeddu del direttivo della Pro Loco che aggiuge: «Vogliamo affiancare agli eventi anche dei laboratori per i bimbi, tra le categorie più condizionate dall’isolamento. Avranno la possibilità di appassionarsi alla musica, al ballo, al teatro» .Alcuni artisti hanno risposto presentandosi di persona. «Sono venuti a raccontarci dei propri progetti, abbiamo ricevuto link e copie dei loro album, è curioso e piacevole scoprire chi c’è dietro a un cv. Oggi faremo una riunione con l’amministrazione comunale, valuteremo e calendarizzeremo».

Gli artisti

Tra le centinaia di adesioni anche quella della nota band iglesiente Sa Razza. «Siamo una realtà musicale Rap nata nel 1990. Speriamo di suonare, manchiamo dalla nostra piazza da tantissimo tempo. Ci è sembrata una bella iniziativa. Finalmente qualcuno dà la possibilità ai gruppi di esibirsi nel proprio territorio da protagonisti e non da spalla. E poi il denaro investito rimarrà qui», spiegano Alessandro e Fabio de Sa Razza. «Faccio tanto per valorizzare il territorio e ho proposto tre progetti: la mia esibizione da solista per avvicinare i giovani alla batteria, suonare in coppia con un giovane batterista, mio nipote, per mostrare il presente e il futuro e come la musica salvi e possa diventare un lavoro. Infine un laboratorio per bimbi che non hanno mai suonato».

RIPRODUZIONE RISERVATA