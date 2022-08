«Sarà la Faradda più bella da secoli» 

«Sarà la Faradda più bella degli ultimi secoli perché la città la aspetta, la sente, la vuole e faremo di tutto perché sia una festa di popolo»: la butta lì così, con convinzione, il sindaco Nanni Campus. La presentazione di ieri a Palazzo Ducale ha vissuto tra toni soddisfatti e qualche enfasi. Per certi versi giustificata. A Sassari da alcune settimane si sente il ritmo dei tamburi: quelli dei Piccoli Candelieri che si preparano per la discesa di domani; quelli dei grandi ceri votivi, che dal 2013 sono stati dichiarati patrimonio culturale immateriale dell'Unesco e il 14 agosto rinnoveranno il voto alla Vergine nato mezzo millennio fa (diretta su Videolina a partire dalle 18).

I nuovi Gremi

«Quest'anno l'appellativo storico è legittimo: la festa è al completo dopo due anni nei quali la città non ha potuto partecipare allo scioglimento del voto alla Assunta. Dopo un decennio di confronti, polemiche e contrasti abbiamo raggiunto il riconoscimento dei due nuovi Gremi e saranno 13 i Candelieri». I Braccianti sono freschi di nomina, gli Autoferrotranvieri hanno debuttato l'anno scorso in una Faradda senza pubblico, dove hanno esibito solo la bandiera. Tredici è il numero di una unità trovata dopo anni di incontri e scontri, per accogliere le richieste delle corporazioni che volevano sfilare per sciogliere il voto all'Assunta. Il presidente dell'Intergemio Fabio Madau ha evidenziato: «Si è arrivati alla fine di un percorso travagliato grazie al grande senso di comunità».

Il sindaco Campus e la Giunta hanno consegnato ai rappresentanti di Intergremio e di alcuni Gremi le chiavi dei locali comunali concessi in comodato d'uso gratuito. Saranno utilizzati per la vestizione dal 2023. Ancora per quest’anno le sedi saranno quelle abituali, indicate nella mappa dei 20 mila depliant fatti distribuire dall'amministrazione sassarese, dove sono indicati luoghi, orari, ma anche i punti dove stazionano le ambulanze e quelli riservati alle persone con ridotta mobilità. Il Comune ha sistemato poi due megaschermi in porta Sant'Antonio e nella curva che precede la chiesa dove avviene la celebrazione.

Servizio d’ordine