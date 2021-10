Serramanna piange Anna Tocco. Il giorno dopo la tragedia che ha stroncato la vita della 64enne investita da un treno all’altezza del passaggio a livello di via Torino è segnato dal dolore per la perdita di una persona che in tanti definiscono buona e altruista.

Le indagini della Polizia ferroviaria vanno avanti per ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo in via Svizzera, una delle strade del dedalo intitolato alle nazioni oltre la ferrovia, si fanno i conti con una tragedia che ha fatto sprofondare una famiglia nel baratro del dolore. Anna Tocco abitava qui con la sorella Maria Grazia e il marito Saverio Simbula. «È difficile pensare che mia madre non ci sia più», sospira Manuela, una dei due figli (col fratello Andrea) della defunta. «Era conosciuta da tutti – racconta – e tutti le volevano molto bene per la sua generosità: ha aiutato molte persone, e assisteva mia zia che a volte, d’improvviso, si allontanava da casa, puntualmente inseguita da mia madre. Sarà difficile andare avanti senza di lei», aggiunge Manuela prima di crollare in un pianto inconsolabile, e comprensibile. Il dramma ha fatto due vittime: una, Anna, ha perso la vita, l’altra (Maria Grazia) ha perso il suo baluardo e avrà bisogno di aiuto e affetto.

In attesa del funerale, che dopo il via libera della magistratura potrebbe celebrasi oggi nella chiesa di San Leonardo, in paese ci si interroga ancora sulla t ragedia di lunedì mattina. «Ho saputo della situazione delle infrastrutture costruite nell’ambito del raddoppio ferroviario», è il commento del commissario straordinario del Comune, Antonello Ghiani: «Sono molto colpito per la morte della signora e sono convinto che si sia trattato di una tragedia che poteva essere evitata». Ad accrescere il dolore per la morte della donna innocente sono le circostanze in cui è maturata la tragedia.

Lunedì mattina Anna Tocco era uscita in compagnia della sorella che da 15 anni teneva sotto la sua ala protettrice. Quanto è accaduto, negli istanti che hanno preceduto il terribile impatto del treno Cagliari-Oristano in transito a Serramanna con Anna Tocco è al vaglio della Polizia ferroviaria. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo ogni dettaglio dell’accaduto per sottoporlo all’attenzione del magistrato Gilberto Ganassi, titolare dell’inchiesta. A quanto pare le due donne avrebbero attraversato i binari quando le barriere del passaggio a livello erano già abbassate. Maria Grazia Tocco è riuscita ad arrivare sul lato opposto, mentre Anna (forse nel tentativo di inseguire la sorella sfuggita al suo controllo) no. A ritardare i suoi movimenti potrebbe essere stato anche il carrellino per la spesa: un'ipotesi è che le ruote siano rimaste incastrate fra i binari e la pavimentazione sconnessa del passaggio a livello facendo perdere alla donna secondi fatali. Il convoglio, nonostante i tentativi del macchinista, ha centrato la donna che è caduta al suolo a pochi metri dall’impatto. Anna Tocco era viva quando in suo soccorso sono giunti i sanitari del 118, a bordo dell’elisoccorso. I m edici soccorritori hanno provato per un’ora a salvarle la vita. Inutilmente.