Sarà come una finale 

Londra. Appuntamento a Wembley, oggi alle 18, per il nuovo capitolo della rivalità (sportiva) più temuta dagli inglesi che attendono la visita della Germania per riscattare le tante sconfitte ed eliminazioni subite nell'ultima metà di secolo. Una lunga lista di delusioni, con cui la stampa locale ha acceso la vigilia, pungolando l'orgoglio inglese. Perché se è vero che i Tre Leoni, proprio battendo la Germania dell'Ovest, hanno vinto il loro (finora) unico trofeo internazionale, la Coppa del Mondo del 1966, da lì in poi è stato un susseguirsi doloroso di frustrazioni.

Voglia di riscatto

Sarà un appuntamento ancor più speciale per il ct inglese, Gareth Southgate, che un quarto di secolo fa - proprio a Wembley - sbagliò il rigore decisivo, decretando il mancato accesso alla finale di Euro '96. «Per noi è una grande opportunità per fare la storia». Scrivendone una propria, nuova, diversa, senza lasciarsi influenzare dal passato. «Siamo stati inondati negli ultimi giorni di racconti di partite che si sono giocate in tempi in cui molti dei miei giocatori non erano ancora nati. Sono risultati che non significano assolutamente nulla per noi». Dopo l'avvio positivo contro la Croazia, l'Inghilterra è apparsa meno convincente sia contro la Scozia che nell'ultima vittoria della fase a gironi, sulla Repubblica Ceca. Ai Tre Leoni fin qui sono bastate due reti di Raheem Sterling per vincere il proprio gruppo, ottenendo sette punti: una nazionale all'insegna del pragmatismo che non ha ancora subito gol al passivo. "Affrontiamo una squadra molto forte. In questi giorni ho letto tante critiche, la verità è che è la Germania resta una squadra con qualità ed esperienza come poche altre. Noi però non abbiamo paura, sappiamo che dovremo giocare al nostro meglio, essere attenti tatticamente, e pronti sia fisicamente che mentalmente».

La grande favorita

Finora la Germania, tra le favorite, è senza dubbio quella che ha stentato maggiormente, rischiando persino l'eliminazione per mano dell'Ungheria. Ma il commissario tedesco Joachim Loew preferisce guardare avanti, convinto che la sua nazionale sia in crescita: «Da qui in avanti sarà sempre dentro o fuori. Finora siamo stati altalenanti, ma sappiamo anche che possiamo essere molto più forti se risolveremo alcuni problemi in campo. Se non ci riusciremo, viceversa, diventerà tutto molto complicato».

RIPRODUZIONE RISERVATA